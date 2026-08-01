/जयपुर में यहां सप्लाई हो रहा है बदबूदार-कीड़े वाला पानी !

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Jaipur News : जयपुर के जवाहर नगर कच्ची बस्ती के टीला नंबर-1 में पिछले 15 दिनों से पेयजल आपूर्ति को लेकर गंभीर समस्या बनी हुई है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि नलों में लगातार गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है, जिससे क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ने लगी हैं. लोगों का कहना है कि पानी में छोटे-छोटे कीड़े भी दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण इसका उपयोग पीने और घरेलू कार्यों के लिए करना मुश्किल हो गया है.
जलदाय विभाग और नगर निगम कहीं सुनवाई नहीं
जवाहर नगर कच्ची बस्ती विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष युगल खोड़ा ने बताया कि समस्या की जानकारी कई बार संबंधित अधिकारियों और जलदाय विभाग के कर्मचारियों को दी गई, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ. उनका आरोप है कि जलदाय विभाग और नगर निगम एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
छोटे बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी है
स्थानीय निवासी पुष्पा देवी ने बताया कि गंदे पानी के कारण छोटे-छोटे बच्चों में उल्टी और दस्त की शिकायतें सामने आ रही हैं. उन्होंने कहा कि पानी से तेज बदबू आती है और उसमें कीड़े भी निकल रहे हैं, जिससे लोग भय के माहौल में जीवन यापन कर रहे हैं. कई महिलाओं ने भी अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो हालात और गंभीर हो सकते हैं. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि पेयजल की गुणवत्ता की तत्काल जांच कराई जाए, पाइपलाइन की मरम्मत कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए और जिम्मेदार विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर समस्या का स्थायी समाधान किया जाए.
गंदा पानी पीने सेहत पर क्या असर होता है ?
डायरिया- पेट खराब होना और बार-बार पानी जैसे दस्त आना
उल्टी-मितली- जी मिचलाना और लगातार उल्टी होगा
पेट दर्द- आंतों में सूजन या संक्रमण के साथ तेज ऐंठन
टाइफाइड- तेज बुखार और लंबे वक्त तक कमजोरी होना
हैजा- शरीर में पानी की भारी कमी
हेपेटाइटिस ए- लिवर पर बुरा असर और त्वचा का पीला पड़ना
PHED का क्या है कहना ?
अधीक्षण अभियंता केशव श्रीवास्तव का कहना है इस मामले पर अधिशासी अभियंता केके गुप्ता को निर्देश दिए है कि जल्द ही लाइन को ठीक किया जाए.इसके साथ ही पानी के सैंपल भी लिए जाएँगे.ताकि शुद्ध पेयजल सप्लाई हो सके.
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