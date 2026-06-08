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भारी पुलिस बल के साथ JDA का बुलडोजर एक्शन, गेटोर रोड मालवीय नगर मस्जिद से कार्रवाई शुरू

Jaipur JDA Bulldozer Action: जयपुर में JDA की ओर से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली गई है. नंदपुरी पुलिया से जगतपुरा तक सेक्टर रोड को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अल सुबह बुलडोजर अभियान शुरू किया.

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 08, 2026, 07:15 AM|Updated: Jun 08, 2026, 07:15 AM
भारी पुलिस बल के साथ JDA का बुलडोजर एक्शन, गेटोर रोड मालवीय नगर मस्जिद से कार्रवाई शुरू
Image Credit: AI Generated

JDA Encroachment Drive Jaipur: जयपुर में अतिक्रमण के खिलाफ JDA की बड़ी कार्रवाई शुरू होने जा रही है. नंदपुरी पुलिया से जगतपुरा तक सेक्टर रोड को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारी कर ली है. इस अभियान के तहत कुल पांच धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चलाया जाएगा, जिनमें दो मंदिर, एक भोमियाजी का चबूतरा, एक मजार और एक मस्जिद शामिल हैं. कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और सैकड़ों पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात किया गया है.

बताया जा रहा है कि बुलडोजर कार्रवाई अल सुबह शुरू होगी और इसकी शुरुआत गेटोर रोड स्थित मालवीय नगर क्षेत्र की मस्जिद से की जाएगी. JDA की टीम और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जयपुर पुलिस की बड़ी फोर्स मौके पर मौजूद है. फिलहाल 200 से अधिक पुलिसकर्मी कार्रवाई स्थल पर तैनात हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके.

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जयपुर में प्रस्तावित अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की तैयारी की गई है. इसी को देखते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना के प्रसार को रोकने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए 24 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी हैं.


जारी आदेशों के अनुसार रात 12 बजे से अगले दिन रात 12 बजे तक 2G, 3G, 4G और 5G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी. इसके साथ ही व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर), इंस्टाग्राम सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और बल्क SMS तथा MMS सेवाओं पर भी रोक रहेगी. हालांकि आम नागरिकों के लिए वॉयस कॉल सेवाएं पूर्ववत जारी रहेंगी. संभागीय आयुक्त वी. सरवन कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह कदम शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए उठाया गया है.


JDA की यह कार्रवाई नंदपुरी पुलिया से जगतपुरा तक सेक्टर रोड पर किए गए अतिक्रमणों को हटाने के लिए की जा रही है. अधिकारियों के अनुसार इस अभियान के दौरान कुल पांच धार्मिक संरचनाओं को हटाया जाएगा, जिनमें दो मंदिर, एक भोमियाजी का चबूतरा, एक मजार और एक मस्जिद शामिल हैं. प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई सरकारी भूमि और सेक्टर रोड को अतिक्रमण मुक्त कराने के उद्देश्य से की जा रही है.


अभियान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. जयपुर पुलिस की बड़ी फोर्स मौके पर तैनात की गई है और कार्रवाई स्थल के आसपास सैकड़ों पुलिसकर्मी मौजूद हैं. बताया जा रहा है कि शुरुआती चरण में गेटोर रोड और मालवीय नगर क्षेत्र से कार्रवाई शुरू की जाएगी. सुरक्षा कारणों से JDA की टीम के सदस्यों को भी कार्रवाई स्थल पर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं दी गई है.


इंटरनेट प्रतिबंध का असर जयपुर शहर सहित जयपुर उत्तर और जयपुर पूर्व जिले के कई थाना क्षेत्रों में देखने को मिलेगा. इनमें रामगंज, गलता गेट, माणक चौक, सुभाष चौक, आमेर, ब्रह्मपुरी, नाहरगढ़, कोतवाली, जलूपुरा, संजय सर्किल, शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती, विद्याधर नगर, जयसिंहपुरा खोर, आदर्श नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, जवाहर नगर, गांधी नगर, लालकोठी, मालवीय नगर, जवाहर सर्किल, सांगानेर, प्रतापनगर, बस्सी, कानोता, तूंगा सहित कई अन्य थाना क्षेत्र शामिल हैं.


प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने, अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना साझा नहीं करने की अपील की है. वहीं JDA और पुलिस प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण हटाने की पूरी कार्रवाई कानून के दायरे में और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए की जाएगी.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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