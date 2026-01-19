Zee Rajasthan
Jaipur: JDA ने 17 बीघा जमीन पर बनी अवैध कॉलोनियां को किया ध्वस्त, हटाया 20 साल पुराना अतिक्रमण

Jaipur News: जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लग-अलग जोनों में कुल 17 बीघा से अधिक कृषि भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया. 
 

Published: Jan 19, 2026, 08:40 PM IST | Updated: Jan 19, 2026, 08:40 PM IST

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए आज व्यापक प्रवर्तन कार्रवाई की. महानिरीक्षक पुलिस, जेडीए, जयपुर राहुल कोटोकी के निर्देशन में प्रवर्तन शाखा द्वारा अलग-अलग जोनों में कुल 17 बीघा से अधिक कृषि भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों को पूरी तरह ध्वस्त किया गया. वहीं, एक स्थान पर 20 सालों से बंद आम रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराया गया.

प्रमुख कार्रवाईयां
जोन-11: ग्राम बान्यावाली, पवालियां, डिग्गी रोड क्षेत्र में करीब 08 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना स्वीकृति और भू-रूपांतरण के विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को प्रारंभिक स्तर पर ही ध्वस्त किया गया.
जोन-14
ग्राम वाटिका, निमड़ी रोड पर करीब 02 बीघा भूमि पर
ग्राम भाटेड़ में करीब 03 बीघा भूमि पर
बिना अनुमोदन बनाई जा रही दो अवैध कॉलोनियों को जेसीबी मशीनों से हटाया गया.
जोन-17: ग्राम रामपुरा, सेवापुरा में करीब 04 बीघा कृषि भूमि पर अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी को पूरी तरह ध्वस्त किया गया.
जोन-10 (इन्द्रगढ़, जमवारामगढ़): खसरा नंबर 658 में आम रास्ते पर पिछले 20 वर्षों से किए गए अतिक्रमण-लेटबाथ, टीनशेड, बाउंड्रीवाल और मलबा-हटाकर रास्ते को पुनः सुगम बनाया गया. रास्ता खुलने पर ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की.

प्रारंभिक स्तर पर रोकी गई अवैध कॉलोनियां
जेडीए की टीम ने सभी स्थानों पर प्रारंभिक अवस्था में ही अवैध निर्माण को ध्वस्त कर कॉलोनी बसाने के प्रयासों को विफल कर दिया. इन कार्रवाइयों में डामर/ग्रेवल सड़कें, मिट्टी की सड़कें, प्लॉटों की बाउंड्रीवाल, पिलर, ट्री-गार्ड और निर्माणाधीन ढांचों को हटाया गया.

पर्यवेक्षण और टीम
यह संपूर्ण कार्रवाई मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन शिल्पा चौधरी के पर्यवेक्षण में की गई. इसमें उपनियंत्रक प्रवर्तन (प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ), संबंधित जोनों के प्रवर्तन अधिकारी, प्राधिकरण का जाप्ता, लेबर गार्ड तथा राजस्व व तकनीकी स्टाफ शामिल रहा.

बता दें कि जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) जयपुर के शहरी विकास की देखरेख के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 (अधिनियम 25) के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है. राजस्थान की राजधानी जयपुर के लिए नोडल विकास प्राधिकरण है. यह जयपुर शहर में विकास योजनाओं के नियोजित कार्यान्वयन में शामिल है. जयपुर भारत के सबसे नियोजित शहरों में से एक है.

Report-Mohammad Imran

