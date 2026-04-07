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रंग लाई ZEE हेल्पलाइन की पहल, 9 साल बाद 28 परिवारों को मिला अपना घर! खुशी से छलके आंसू

Jaipur News: जयपुर में 2015 की आवास योजना के तहत फ्लैट पाने के लिए 56 परिवारों का करीब 9 साल का इंतजार अब खत्म होने लगा है. सभी दस्तावेज और रकम जमा करने के बावजूद उन्हें कब्जा नहीं मिला था, जिससे कई परिवार कर्ज और तनाव से जूझते रहे. ‘ZEE हेल्पलाइन’ के हस्तक्षेप के बाद 28 परिवारों को फ्लैट मिल चुके हैं जबकि बाकी को जल्द आवंटन की उम्मीद है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByDinesh Tiwari
Published:Apr 07, 2026, 01:00 PM IST | Updated:Apr 07, 2026, 01:00 PM IST

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रंग लाई ZEE हेल्पलाइन की पहल, 9 साल बाद 28 परिवारों को मिला अपना घर! खुशी से छलके आंसू

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में साल 2015 की मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत फ्लैट पाने का इंतजार कर रहे 56 परिवारों का लंबा संघर्ष अब खत्म होने की ओर है. जयपुर विकास प्राधिकरण की निजी खातेदारी योजना के अंतर्गत EWS/LIG फ्लैट के लिए चयनित इन परिवारों ने लॉटरी में नाम आने के बाद सभी जरूरी दस्तावेज और राशि जमा करा दी थी, लेकिन उन्हें करीब 9 साल तक अपने घर का कब्जा नहीं मिल पाया.

इस दौरान इन परिवारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. अधिकांश लोगों ने बैंक या निजी स्रोतों से कर्ज लेकर भुगतान किया था. लंबे इंतजार के चलते कई परिवार बैंक डिफॉल्टर हो गए, कई लोग मानसिक और आर्थिक तनाव से जूझते रहे. बार-बार जेडीए अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया.

मामला तब आगे बढ़ा जब ZEE हेल्पलाइन ने इस मुद्दे को उठाया और लगातार फॉलोअप किया. इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और स्थिति में सुधार देखने को मिला. शिकायतकर्ता हरीश कुमार पारीक के अनुसार, दिवाली 2025 तक 28 परिवारों को उनके फ्लैट का कब्जा मिल चुका है, जबकि बाकी 28 परिवारों को भी जल्द आवंटन की उम्मीद है.

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प्रशासनिक देरी के चलते आवंटन लंबित

खास बात यह है कि फ्लैट पहले से तैयार थे, लेकिन प्रशासनिक देरी के चलते आवंटन लंबित था. अब जब परिवारों को उनका हक मिलना शुरू हुआ है, तो उनके चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही है. कई परिवार अपने नए घर में प्रवेश करते समय भावुक नजर आए, क्योंकि यह उनके वर्षों के संघर्ष का परिणाम है.

यह मामला न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार की आवश्यकता को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि लगातार प्रयास और आवाज उठाने से समाधान संभव है. ‘ZEE हेल्पलाइन’ की पहल ने इन परिवारों को उनका अधिकार दिलाने में अहम भूमिका निभाई है.

अब शेष परिवारों को भी जल्द राहत मिलने की उम्मीद है. वहीं, हरीश पारीक समेत सभी लाभार्थियों ने इस पहल के लिए ZEE हेल्पलाइन का आभार जताया है.

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