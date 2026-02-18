Jaipur: 979 करोड़ रुपये में आग लगाने वाले 9 अधिकारी गए दबोचे, कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर भेजा

Rajasthan News: जल जीवन मिशन घोटाले में गिरफ्तार 9 अफसरों को आज ACB कोर्ट ने 3 दिन के रिमांड पर भेजा. अब आरोपियों से एसीबी मुख्यालय में कड़ी पूछताछ की जाएगी.
Rajasthan News: 979 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले में गिरफ्तार 9 अफसरों को आज ACB कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर भेजा है. अब ACB घोटाले से जुड़े अन्य तथ्यों, दस्तावेजों और संभावित संलिप्त लोगों के बारे में पूछताछ करेगी.
रिमांड पर भेजा, अब पूछताछ होगी
राजस्थान के जल जीवन मिशन घोटाले में 9 आरोपियों को कोर्ट में पेशी हुई. कोर्ट ने आरोपियों को 3 दिन की रिमांड भेजा. अब आरोपियों से एसीबी मुख्यालय में पूछताछ की जाएगी. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम सभी आरोपियों को एक ही गाड़ी में कोर्ट लेकर पहुंची थी.
अधिकारियों के हाथों में इस घोटाले से जुड़ी फाइलें थी. ACB ने आरोपी अफसरों को एसीबी कोर्ट में आरोपियों को पेश किया. इसके बाद कोर्ट से 5 दिन का रिमांड मांगा था. हालांकि कोर्ट ने 3 दिन के रिमांड पर आरोपियों को भेजा है. ACB ने 17 फरवरी को जयपुर, बाड़मेर,जालोर, सीकर, बिहार, झारखंड और दिल्ली सहित 15 जगहों पर कार्रवाई की गई थी.
प्रदेश में जयपुर, उदयपुर, जालोर, बाड़मेर और सीकर में कार्रवाई हुई थी. इसके बाद 9 अफसरों को पकड़ा गया था. जबकि 10 वी गिरफ्तारी मुकेश पाठक की छत्तीसगढ से हुई है.मुकेश पाठक ने ही इरकॉन कंपनी के नाम से फर्जी प्रमाण पत्र बनाया था. पाठक ने श्रीश्याम और गणपति ट्यूबवेल फर्म के नाम से प्रमाण पत्र बनाए थे. वहीं, कई अधिकारियों की एसीबी अभी भी तलाश में जुटी है.
कोर्ट में इन अफसरों को पेश किया अफसर
1.तत्कालीन शहरी चीफ इंजीनियर केडी गुप्ता
2.तत्कालीन मुख्य अभियन्ता पीएचईडी परियोजना जयपुर दिनेश गोयल
3.रिटायर्ड तत्कालीन तकनीकी चीफ इंजीनियर जयपुर डीके गौड
4.तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता सिविल पीएचईडी,जयपुर निरिल कुमार
5.तत्कालीन वित्तीय सलाहकार, जल जीवन मिशन, पीएचईडी जयपुर सुशील शर्मा
6.अतिरिक्त मुख्य अभियंता जयपुर (तत्कालीन सचिव आरडब्लयूएसएसएमची) शुभांशु दीक्षित
7.रिटायर्ड अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता पीएचईडी क्षेत्र प्रथम, जयपुर अरुण श्रीवास्तव
8.रिटायर्ड अधीक्षण अभियन्ता,तत्कालीन सर्कल डीडवाना एसई महेन्द्र प्रकाश सोनी
9.तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता, पीएचईडी, शाहपुरा विशाल सक्सेना
अफसरों की भूमिका की जांच
जानकारी के मुताबिक, जल जीवन मिशन के तहत हुए कार्यों में कथित अनियमितताओं, फर्जी बिलों और वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर यह कार्रवाई की गई है. एसीबी इस मामले में ठेकेदारों, अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है. फिलहाल कोर्ट के फैसले के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. वहीं एसीबी की जांच जारी है. पूरे मामले में अभी और गिरफ्तारियां हो सकती है.
