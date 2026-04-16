/एक महीने का इलाज सिर्फ 56 रुपये और JK लोन अस्पताल में बच गई बच्चे की जान, पहले हो चुकी दो भाइयों की मौत

Rajasthan News: राजस्थान के जयपुर स्थित सरकारी हॉस्पिटल जेके लोन से एक राहत भरी और उम्मीद जगाने वाली खबर सामने आई है. यहां डॉक्टरों ने एक बेहद दुर्लभ और जानलेवा बीमारी से जूझ रहे एक महीने के शिशु को महज 56 रुपये महीने के इलाज से नया जीवन दे दिया.

खास बात यह है कि इसी बीमारी के कारण परिवार पहले अपने दो बच्चों को खो चुका था. जेके लोन हॉस्पिटल के मेडिकल जेनेटिक्स विभाग के प्रभारी डॉ. प्रियांशु माथुर ने बताया कि बच्चे को बार-बार संक्रमण हो रहा था और उसका बोन मैरो ठीक से काम नहीं कर पा रहा था. भर्ती के समय बच्चे का एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट (ANC) केवल 82 था, जो बेहद खतरनाक स्थिति मानी जाती है. खून की भारी कमी के चलते उसे दो बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ा.

बच्चे में लक्षणों के आधार पर डॉक्टरों को 'ट्रांसकोबालामिन-2 डिफिशिएंसी' जैसी दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी का संदेह हुआ. जांच में इसकी पुष्टि भी हो गई. यह बीमारी इतनी दुर्लभ है कि अब तक दुनिया में इसके केवल करीब 60 केस ही सामने आए हैं.

रेयर डीजीज करीब 7 से 8 हजार के बीच में अभी तक सामने आई हैं, कुछ बीमारी ऐसी होती है, जिसमें इलाज बेहद महंगा होता है लेकिन कुछ बीमारियों में ऐसी दवाएं भी काम करती है जो दवाई तो दूसरी बीमारी की होती है लेकिन कुछ रेयर डीजीज में इनका असर बेहद सटीक होता है, जिसे ड्रग रीपरपजिंग कहा जाता है.

राजस्थान में फिलहाल करीब 8 से 10 हजार के बीच में जेनेटिक डिसऑर्डर के मरीज चिन्हित है जबकि पिछले एक साल में जेके लोन हॉस्पिटल जयपुर में 2800 केस जेनेटिक डिसऑर्डर के सामने आ चुके है.

डॉ. प्रियांशु माथुर ने बताया कि इस बीमारी में शरीर विटामिन B-12 को कोशिकाओं तक पहुंचा नहीं पाता, जिससे बोन मैरो काम करना बंद कर देता है. परिणामस्वरूप गंभीर एनीमिया और इम्युनिटी की कमजोरी हो जाती है, जो समय पर इलाज न मिलने पर जानलेवा साबित होती है.

हाइड्रॉक्सीकोबालामिन के इंजेक्शन शुरू किए गए, जिनकी कीमत मात्र 14 रुपये प्रति डोज है और इन्हें सप्ताह में एक बार दिया जाता है. इलाज शुरू होते ही बच्चे की स्थिति तेजी से सुधरने लगी. उसका ANC 82 से बढ़कर 6000 तक पहुंच गया और शरीर में खून व इम्यून कोशिकाओं का निर्माण फिर से शुरू हो गया.

परिजनों ने अस्पताल को ये बताया कि पहले दो बच्चों की भी जन्म के कुछ दिनों बाद हालत बिगड़ गई थी और 40 व 55 दिन के भीतर उनकी मौत हो गई थी. उस समय बीमारी की सही पहचान नहीं हो पाई थी. इस बार समय रहते हुई सटीक जेनेटिक जांच और सस्ते इलाज ने न केवल एक बच्चे की जान बचाई, बल्कि यह साबित कर दिया कि सही पहचान और उपचार से दुर्लभ बीमारियों पर भी जीत संभव है.