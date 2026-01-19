Big Breaking: जयपुर के जेके लोन अस्पताल में रात 2 बजे कांड, महिला कर्मी से वार्ड के अंदर छेड़छाड़...

Jaipur JK Lon Hospital Scandal: जेके लोन अस्पताल में बीती रात एक महिला ठेका कर्मी के साथ छेड़छाड़ की घटना ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया. अस्पताल के वार्ड में तैनात एक नर्सिंग कर्मचारी पर आरोप लगा कि उसने रात 2 से 3 बजे के बीच महिला कर्मी के साथ दुर्व्यवहार किया. इस घटना के बाद समस्त ठेका कर्मी एकजुट हो गए और अस्पताल के मुख्य गेट पर धरना देना शुरू कर दिया. पुलिस को मौके पर बुलाया गया, और महिला ने आरोपी नर्सिंग कर्मचारी के खिलाफ एसएमएस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई. यह घटना अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है, जहां महिला कर्मियों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन गया है.

रात के समय हुई छेड़छाड़

सूत्रों के अनुसार, जेके लोन अस्पताल के वार्ड में ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग कर्मचारी ने महिला ठेका कर्मी (वार्ड लेडी) के साथ छेड़छाड़ की. पीड़िता ने बताया कि रात करीब 2-3 बजे के बीच आरोपी ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया. महिला ने तुरंत साथी कर्मियों को सूचित किया, जिसके बाद मामला गरमा गया. अस्पताल प्रशासन को सूचना मिलने पर शुरुआती जांच की गई, लेकिन ठेका कर्मियों का गुस्सा बढ़ता गया. पीड़िता ने कहा कि आरोपी नर्सिंग कर्मचारी ने उसे अकेला पाकर छेड़छाड़ की कोशिश की, जो अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर बेहद निंदनीय है.

ठेका कर्मियों का विरोध, धरना और हंगामा

घटना के विरोध में अस्पताल के सभी ठेका कर्मी मुख्य गेट पर एकत्र हो गए और धरना शुरू कर दिया. वे आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे. कर्मियों का कहना है कि अस्पताल में महिला कर्मियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं, और ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं. हंगामे के दौरान अस्पताल का कामकाज प्रभावित हुआ, और मरीजों को असुविधा हुई. ठेका कर्मियों ने नारे लगाते हुए कहा कि जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता, वे काम पर नहीं लौटेंगे. अस्पताल के मुख्य गेट पर जमा भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने पुलिस को बुलाया, जो स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई.

पुलिस कार्रवाई: एफआईआर दर्ज, जांच शुरू

पीड़िता ने एसएमएस थाने में आरोपी नर्सिंग कर्मचारी के खिलाफ छेड़छाड़ की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करवाई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और आरोपी की तलाश शुरू कर दी. थाना अधिकारी ने बताया कि मामला गंभीर है और अस्पताल प्रशासन से भी पूछताछ की जाएगी. अस्पताल प्रबंधन ने घटना पर खेद जताया है और आंतरिक जांच का आदेश दिया है.

महिला आयोग को भी सूचित किया गया है, जो पीड़िता से बात करेगी. यह घटना जयपुर के स्वास्थ्य सेवाओं में महिला सुरक्षा की कमी को उजागर करती है. ठेका कर्मियों ने मांग की है कि अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए जाएं और महिला कर्मियों के लिए अलग ड्यूटी शिफ्ट सुनिश्चित की जाए. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

महिला आयोग को भी सूचित किया गया है, जो पीड़िता से बात करेगी. यह घटना जयपुर के स्वास्थ्य सेवाओं में महिला सुरक्षा की कमी को उजागर करती है. ठेका कर्मियों ने मांग की है कि अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए जाएं और महिला कर्मियों के लिए अलग ड्यूटी शिफ्ट सुनिश्चित की जाए. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.





