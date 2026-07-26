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जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में गूंजा भारत माता का जयघोष, कारगिल के रणबांकुरों को मिला सम्मान

Jaipur News: जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कारगिल के वीरों और पूर्व सैनिकों का सम्मान किया. कार्यक्रम में सेना के अधिकारियों, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Vishnu Sharma
Published:Jul 26, 2026, 11:58 AM IST | Updated:Jul 26, 2026, 11:58 AM IST
जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में गूंजा भारत माता का जयघोष, कारगिल के रणबांकुरों को मिला सम्मान
Image Credit: कारगिल के वीरों और पूर्व सैनिकों का सम्मान.

Jaipur News: कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर शहर के बिड़ला ऑडिटोरियम में देशभक्ति, शौर्य और सम्मान का संगम दिखाई दिया. इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कारगिल के शूरवीरों और पूर्व सैनिकों का सम्मान करते हुए कहा कि कारगिल विजय केवल एक सैन्य जीत नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति, साहस और अनुशासन का अमर प्रतीक है. कार्यक्रम में सेना के वरिष्ठ अधिकारियों, सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया.

कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर बिड़ला ऑडिटोरियम में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 26 जुलाई का दिन हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है.इस दिन भारत माता के वीर सपूतों ने 15 से 18 हजार फीट की ऊंचाई पर, जमा देने वाली ठंड के बीच 85 दिनों तक लड़ाई लड़कर दुनिया को भारतीय सेना का पराक्रम दिखाया. "कारगिल विजय भारत के सैनिकों के अदम्य साहस और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है.

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क्या बोले सीएम भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि पाकिस्तान की साजिशों का जवाब भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय से दिया. इस युद्ध में 527 सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया, जबकि 1327 जवान घायल हुए. राजस्थान के 58 वीर सपूतों ने भी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्योछावर किए. उन्होंने कहा कि आज दुनिया भारत की सैन्य क्षमता, सामरिक सोच और निर्णायक नेतृत्व का सम्मान करती है. बालाकोट से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने यह साबित किया है कि देश अपने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब देना जानता है.

मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों को राष्ट्र निर्माण की अमूल्य शक्ति बताते हुए कहा कि सैनिक कभी रिटायर नहीं होता. वर्दी भले उतर जाए, लेकिन देशभक्ति और राष्ट्र सेवा का जज़्बा जीवनभर बना रहता है. उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार पूर्व सैनिकों के सम्मान और कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है. पिछले साल पूर्व सैनिकों के मानदेय में 10 प्रतिशत वृद्धि की गई है, वेतन विसंगतियों को दूर किया जा रहा है और पूर्व सैनिकों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए 18 जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के लीगल क्लीनिक स्थापित किए गए हैं. हमारी सरकार सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए हमेशा खड़ी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल केवल इतिहास का अध्याय नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, नेतृत्व और साहस की पाठशाला है. सरकार सेना के पराक्रम को जन-जन तक पहुंचाने के लिए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में विशेष पहल कर रही है ताकि युवा भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान से प्रेरणा ले सकें. मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सबको संकल्प लेने की जरूरत है कि हम शहीदों के बलिदान को हमेशा याद रखेंगे, वीर नारियों का सम्मान करेंगे.

जीत सैनिक के जज़्बे से ही तय होती
कार्यक्रम में दक्षिण-पश्चिमी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा ने कहा कि तकनीक युद्ध का स्वरूप बदल सकती है, लेकिन जीत सैनिक के जज़्बे से ही तय होती है. कारगिल युद्ध भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है. आधुनिक युद्ध में ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर और सूचना युद्ध जैसी नई तकनीकें जुड़ गई हैं, लेकिन जीत का सबसे बड़ा आधार आज भी सैनिक का साहस और राष्ट्र के प्रति समर्पण ही है.

राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बोले- राष्ट्र रक्षा का जज़्बा कभी रिटायर नहीं होता

सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि जो राष्ट्र अपने वीरों का सम्मान करता है, वहां कभी योद्धाओं की कमी नहीं होती. उन्होंने कारगिल युद्ध की यादें ताजा करते हुए कहा कि उस समय पूरा देश हर सैनिक के साथ खड़ा था. उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिक नाम, नमक और निशान की शपथ निभाते हैं. सेना से सेवानिवृत्ति हो सकती है, लेकिन राष्ट्र रक्षा का जज़्बा कभी रिटायर नहीं होता. सैनिक के शरीर से वर्दी उतर सकती है, लेकिन उसका सुरक्षा और देशभक्ति का जज़्बा कभी खत्म नहीं होता.. राठौड़ ने कहा देश की शक्ति है कि जब देश पर आपदा आती है तो पूरा राष्ट्र एक साथ खड़ा हो जाता है. कारगिल के समय सैनिकों के मन में यह नहीं था कि हम वापस आएंगे या नहीं, लेकिन उनके दिल में जज्बा था कि हमें लक्ष्य दिया गया है तो उसे पूरा करेंगे. युवा सैनिकों के मन में जज्बा था कि ये दिल मांगे मोर,. उन्होंने कहा कि नाम नमक और निशान से यह जज्बा आता है. नमक वह जिस देश का खाया है, नाम वह जिसके नाम पर लड़ रहे हैं हम सब, निशान वो तिरंगा जिस पर गर्व है.


राष्ट्र प्रथम की कसम
राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि आज कोई हमसे पूछे कि हमारा वह बलिदान सार्थक था या नहीं तो क्या जवाब होगा. आज पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान को सलाम कर रही है. 30_35 साल की उम्र में भारतीय सेना कहती है कि रिटायर हो जाइए. सेना ने कभी का रिटायर कर दिया लेकिन देश की सुरक्षा ने रिटायर नहीं किया, देश की रक्षा के जज्बा ने कभी रिटायर नहीं किया. याद करें नौकरी के समय कसम खाई थी, राष्ट्र प्रथम की कसम खाई थी . उस कसम के सामने कोई एक्सपायरी डेट नहीं थी, वर्दी उतर गई लेकिन जज्बा खत्म नहीं होना चाहिए, हाथ में हथियार नहीं है लेकिन निशाना अभी भी सीधा है . मौका मिले तो देश के लिए लड़ने के लिए अभी भी तैयार हो जाएंगे

कार्यक्रम के दौरान ऑडिटोरियम में देशभक्ति के गीतों... कारगिल के रणबांकुरों का सम्मान... और राष्ट्र सेवा का संकल्प.. कार्यक्रम में सेना के बैंड ने देश भक्ति से ओतप्रोत सुमधुर स्वर लहरियों की प्रस्तुति दी. सेना के बैंड ने मां तुझे सलाम, ऐ मेरे वतन के लोगों... जैसी देशभक्ति गीतों की स्वरलहरियां बिखेर कर लोगों को मंत्रमुग्ध किया. इस मौके पर वीर सैनिकाें और शहीद वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया. मंच से एक ही संदेश दिया गया. शहीदों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जाएगा और आने वाली पीढ़ियों तक भारतीय सेना के शौर्य की गाथाएं पहुंचाई जाती रहेंगी.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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