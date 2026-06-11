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जयपुर में निर्माण स्थल पर ढही मिट्टी, 3 महिला मजदूरों की हुई मौत

Jaipur News: जयपुर के करणी विहार थाना क्षेत्र में निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी ढहने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें मिट्टी के नीचे दबने से तीन महिला मजदूर की मौत हो गई. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 11, 2026, 04:53 PM|Updated: Jun 11, 2026, 07:59 PM
जयपुर में निर्माण स्थल पर ढही मिट्टी, 3 महिला मजदूरों की हुई मौत
Image Credit: Jaipur News

Jaipur Construction Site Accident News: राजस्थान के जयपुर के करणी विहार थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ. निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी ढह जाने से तीन महिला मजदूर उसके नीचे दब गईं और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर हड़कंप मच गया.

मामले की जांच शुरू

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बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों और राहत दल की मदद से तीनों महिलाओं को मलबे से बाहर निकालकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया गय था, जहां उनकी मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की.

जानकारी के मुताबिक, हादसा गुरुवार शाम करीब 4 बजे हुआ. मरने वालों में बिहार निवासी सुनीता देवी, अनुती कुमारी और प्रतिमा कुमारी शामिल हैं.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

तीनों को पहले एसएमएस ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया. हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि पुलिस और प्रशासन मामले की जांच में जुटे हुए हैं.

पुलिस की जानकारी के मुताबिक, बड़ी बिल्डिंग में बेसमेंट खोदा जा रहा था. इसी दौरान ऊपर से मिट्टी ढह गई, जिसमें तीन महिला मजदूर दब गई. उनको SMS अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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