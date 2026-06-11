/जयपुर में निर्माण स्थल पर ढही मिट्टी, 3 महिला मजदूरों की हुई मौत

Jaipur Construction Site Accident News: राजस्थान के जयपुर के करणी विहार थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ. निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी ढह जाने से तीन महिला मजदूर उसके नीचे दब गईं और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर हड़कंप मच गया.

मामले की जांच शुरू

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बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों और राहत दल की मदद से तीनों महिलाओं को मलबे से बाहर निकालकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया गय था, जहां उनकी मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की.

जानकारी के मुताबिक, हादसा गुरुवार शाम करीब 4 बजे हुआ. मरने वालों में बिहार निवासी सुनीता देवी, अनुती कुमारी और प्रतिमा कुमारी शामिल हैं.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

तीनों को पहले एसएमएस ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया. हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि पुलिस और प्रशासन मामले की जांच में जुटे हुए हैं.

पुलिस की जानकारी के मुताबिक, बड़ी बिल्डिंग में बेसमेंट खोदा जा रहा था. इसी दौरान ऊपर से मिट्टी ढह गई, जिसमें तीन महिला मजदूर दब गई. उनको SMS अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई.