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आज भूलकर भी न जाएं इस रास्ते, खातीपुरा फाटक पर लगेगा 'नो एंट्री' का बोर्ड, जानें टाइमिंग

Jaipur Traffic Advisory News: जयपुर के खातीपुरा रेलवे फाटक (संख्या 212) पर 9 मई को सुबह 8 से शाम 6 बजे तक मरम्मत कार्य के चलते आवागमन बंद रहेगा. रेलवे ने यात्रियों को जगतपुरा की ओर जाने के लिए ओवरब्रिज का उपयोग करने की सलाह दी है. अपनी यात्रा की योजना सावधानी से बनाएं.
 

Edited bySandhya YadavUpdated bySandhya Yadav
Published: May 09, 2026, 07:53 AM|Updated: May 09, 2026, 07:53 AM
आज भूलकर भी न जाएं इस रास्ते, खातीपुरा फाटक पर लगेगा 'नो एंट्री' का बोर्ड, जानें टाइमिंग
Image Credit: AI Generated

Jaipur Traffic Advisory News: राजधानी के परिवहन नेटवर्क की एक महत्वपूर्ण धमन मानी जाने वाली खातीपुरा-जगतपुरा रेलखंड पर शनिवार, 9 मई को आवागमन करने वाले हजारों वाहन चालकों के लिए प्रशासन ने रेड सिग्नल जारी किया है. रेलवे ट्रैक के अनिवार्य रखरखाव और तकनीकी मरम्मत कार्य के चलते रेलवे फाटक संख्या 212 (खातीपुरा फाटक) को कल अस्थाई रूप से बंद रखने का निर्णय लिया गया है.

वाहनों का गुजरना पूरी तरह प्रतिबंधित
उत्तर पश्चिम रेलवे के तकनीकी विंग के अनुसार, रेल पटरियों और सड़क की सतह के बीच के तालमेल को दुरुस्त करना रेल परिचालन की सुरक्षा के लिए अपरिहार्य है. मरम्मत कार्य के दौरान रेल पटरियों के बीच जमे मलबे की सफाई, सड़क की सतह की रिपेयरिंग और ट्रैक एलाइनमेंट की जांच की जाएगी. चूंकि यह काम भारी मशीनों और तकनीकी विशेषज्ञों की निगरानी में होता है, इसलिए सुरक्षा कारणों से इस दौरान सड़क मार्ग से वाहनों का गुजरना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

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ट्रैक पार करने की अनुमति नहीं
रेलवे प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, फाटक बंदी का समय सुबह 8:00 बजे से प्रारंभ होकर शाम 6:00 बजे तक रहेगा. इन 10 घंटों के दौरान दुपहिया, तिपहिया और चार पहिया वाहनों सहित किसी भी प्रकार के व्यावसायिक वाहन को ट्रैक पार करने की अनुमति नहीं होगी.

यह फाटक खातीपुरा और जगतपुरा जैसे घनी आबादी वाले और प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों को जोड़ता है. ऐसे में शनिवार को कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों, स्कूली छात्रों और मालवाहक वाहनों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है.

जाम से बचने के लिए 'स्मार्ट रूट' का करें चुनाव
रेलवे और यातायात पुलिस ने यात्रियों से धैर्य बनाए रखने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है. यदि आप कल इस मार्ग से गुजरने की योजना बना रहे हैं, तो इन सुझावों पर गौर करें-

ओवरब्रिज का सहारा
जगतपुरा से खातीपुरा की ओर आने-जाने वाले यात्रियों के लिए नजदीकी रेलवे ओवरब्रिज सबसे सुलभ और जाम मुक्त विकल्प रहेगा. सुविधा से बचने के लिए अपनी यात्रा या तो सुबह 8 बजे से पहले निबटा लें या शाम 6 बजे के बाद का समय तय करें. गूगल मैप्स जैसे नेविगेशन ऐप्स का उपयोग करें ताकि वैकल्पिक रास्तों पर ट्रैफिक के दबाव की सटीक जानकारी मिल सके.

रेलवे के साथ कदम से कदम मिलाएं
रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मरम्मत का यह कार्य यात्रियों की सुरक्षा और रेल संचालन की दक्षता को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में एक कदम है. शाम 6:00 बजे कार्य पूर्ण होते ही फाटक को सामान्य यातायात के लिए पुनः सुचारू कर दिया जाएगा. स्थानीय जनता से अपील की गई है कि वे इस विकास कार्य में सहयोग करें और रेलवे के साथ कदम से कदम मिलाएं.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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