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जयपुर के खो नागोरियान में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 8 की मौत

Jaipur Fire News: जयपुर के खो नागोरियान स्थित आयशा नगर तलाई में एक फैक्ट्री में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो चुकी हैं. कई लोगों का रेस्क्यू किया गया . घटना के वक्त मौके पर दमकल और सिविल डिफेंस की टीमें राहत कार्य में जुटी हुई थी. 

Edited bySandhya YadavReported byPreeti tanwar
Published: Jun 09, 2026, 08:32 PM|Updated: Jun 09, 2026, 08:32 PM
जयपुर के खो नागोरियान में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 8 की मौत
Image Credit: Jaipur Fire News

Jaipur Fire News: जयपुर के खो नागोरियान इलाके में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण धमाके ने 8 लोगों की जान ले ली है. हादसे में कुछ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि गंभीर रूप से झुलसे अन्य लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते रहे. अब इलाज के दौरान सभी घायलों ने दम तोड़ दिया है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि आबादी के बीच 50 गज के मकान में बारूद का इतना बड़ा जखीरा आखिर किसकी शह पर जमा किया गया? बिना लाइसेंस चल रही इस फैक्ट्री पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हादसे के बाद प्रशासन और पुलिस जांच में जुटे हैं, लेकिन 8 मौतों के बाद जवाबदेही तय करने की मांग और तेज हो गई है.

खो नागोरियान में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आसपास के लोगों ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया… मौके पर टीमें पहुंची और गंभीर रूप से झुलसे लोगों को एसएमएस और जेएनयू अस्पताल पहुंचाया गया. हादसे में कई लोग बुरी तरह झुलस गए थे. डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद एक-एक कर सभी घायलों ने दम तोड़ दिया. अब इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है.

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डॉक्टरों के मुताबिक अधिकांश मरीज 65 से 95 प्रतिशत तक झुलसे हुए थे. गंभीर बर्न इंजरी और शरीर के कई अंग प्रभावित होने के कारण उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई. बर्न वार्ड और आईसीयू में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम इलाज में जुटी रही, लेकिन किसी की जान नहीं बचाई जा सकी.

इस बीच कांग्रेस विधायक अमीन कागजी भी घटनास्थल और बाद में एसएमएस अस्पताल पहुंचे. उन्होंने घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात की और सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए. कागजी ने कहा कि यह केवल हादसा नहीं बल्कि सरकार की विफलता है. शहर में कई अवैध पटाखा फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं, जिन पर समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती.

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि रिहायशी इलाके में बिना लाइसेंस पटाखा फैक्ट्री कैसे संचालित हो रही थी? क्या स्थानीय प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों को इसकी जानकारी नहीं थी? अगर जानकारी थी? तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 8 लोगों की मौत के बाद प्रशासन सक्रिय जरूर दिख रहा है, लेकिन इस हादसे ने निगरानी व्यवस्था और अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के दावों की पोल खोल दी है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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