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खोह नागोरियान अग्निकांड में 8 मौतें, DNAऔर जांच में मिली 3 और 'मौत की दूसरी फैक्ट्री'

Jaipur News: राजधानी के खोह नागोरियान क्षेत्र में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट और आगजनी की घटना में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है. हादसा में झुलस गए मृतकों की पहचान के लिए डीएनए जांच करवाई जा रही है. वहीं, जांच के दौरान 3 अवैध पटाखा फैक्ट्री का खुलासा हुआ है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: Jun 10, 2026, 02:16 PM|Updated: Jun 10, 2026, 07:42 PM
खोह नागोरियान अग्निकांड में 8 मौतें, DNAऔर जांच में मिली 3 और 'मौत की दूसरी फैक्ट्री'
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: खोह नागोरियान क्षेत्र में हुए पटाखा फैक्ट्री अग्निकांड मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. डीसीपी ईस्ट रंजीता शर्मा ने बताया कि मामले में नामजद मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है, जिस मकान में फैक्ट्री संचालित हो रही थी, उसे किराए पर दिया गया था और वहां अवैध रूप से पटाखा निर्माण का काम चल रहा था.

उन्होंने बताया कि बुधवार को एक अन्य अवैध पटाखा फैक्ट्री के खिलाफ भी कार्रवाई कर उसे बंद कराया गया. क्षेत्र संकरा और अत्यधिक आबादी वाला होने के कारण कार्रवाई करना पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण है, फिर भी व्यापक स्तर पर सर्वे कराया जा रहा है ताकि ऐसी अन्य इकाइयों की पहचान कर कार्रवाई की जा सके.

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इसके साथ ही हादसे में मृत लोगों की पहचान करने के लिए डीएनए जांच भी की जा रही है. पुलिस और एफएसएल टीम घटनास्थल से मिले सबूतों का गहन जांच कर रही है, जिससे हादसे की सही वजह और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकें.

अत्यधिक आबादी वाला और संकरी गलियां

ईस्ट रंजीता शर्मा ने बताया कि खोह नागोरियान इलाका अत्यधिक आबादी वाला और संकरी गलियों से घिरा हुआ है, जिसके चलते कार्रवाई करना और राहत-बचाव काम संचालित करने में प्रशासन को काफी परेशानी हुई. बावजूद इसके भी पुलिस और प्रशासन ने लगातार जांच कर रही है.

वहीं, जयपुर के खो नागोरियान क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण अग्निकांड के बाद जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना अधिकारी सहित 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है.

जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में लापरवाही सामने आने पर खो नागोरियान थानाधिकारी ओमप्रकाश मातवा सहित हेड कांस्टेबल अशोक, कांस्टेबल रामावतार, दिनेश, आसिफ, हरेन्द्र और अशोक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. वहीं घटना के तुरंत बाद डीसीपी ईस्ट रंजीता शर्मा ने एएसआई अमर सिंह और हेड कांस्टेबल पप्पू राम को भी निलंबित कर दिया.

मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और गहन जांच के लिए एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम अजय सिंह को जांच का जिम्मा सौंपा गया है. उनके नेतृत्व में गठित जांच समिति अग्निकांड के सभी पहलुओं, संबंधित अधिकारियों की भूमिका और सुरक्षा मानकों के पालन की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

अवैध पटाखे और बारूद बरामद

इधर, जयपुर पुलिस की विभिन्न टीमों ने खोह नागोरियान और आसपास के इलाकों की तलाशी अभियान चलाया, जिसमें 3 अवैध पटाखा फैक्ट्री की जानकारी मिली. वहीं, पुलिस ने मौके पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में अवैध पटाखे और बारूद बरामद किया. बरामद सामग्री को जब्त कर लिया गया है और फैक्ट्री संचालकों की तलाश जारी है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध पटाखा निर्माण और भंडारण के खिलाफ और भी अभियान जारी रहेंगे. इस दौरान संवेदनशील और घनी आबादी वाले इलाकों की विशेष निगरानी की जाएगी, जिससे इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकें.

बता दें कि खो नागोरियान इलाके में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण आग में 8 लोगों की मौत हो चुकी है. इस हादसे में हुए विस्फोट के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आसपास के लोगों ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया… मौके पर टीमें पहुंची और गंभीर रूप से झुलसे लोगों को एसएमएस और जेएनयू अस्पताल पहुंचाया गया. इस हादसे में कई लोग बुरी तरह झुलस गए थे. डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद एक-एक कर सभी घायलों ने दम तोड़ दिया.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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