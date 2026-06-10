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जयपुर पटाखा गोदाम अग्निकांड ने दहला दिया राजस्थान, आग लगने से 8 की मौत, कई गंभीरों का इलाज जारी

Jaipur Firecracker Factory: जयपुर के खो नागोरियान इलाके में कथित अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग और धमाकों से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हुए. रिहायशी क्षेत्र में हुए इस हादसे के बाद राहत-बचाव अभियान चलाया गया और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी.
 

Edited bySandhya YadavReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 10, 2026, 06:43 AM|Updated: Jun 10, 2026, 06:43 AM
जयपुर पटाखा गोदाम अग्निकांड ने दहला दिया राजस्थान, आग लगने से 8 की मौत, कई गंभीरों का इलाज जारी
Image Credit: Jaipur Firecracker Factory

Jaipur Firecracker Factory: राजस्थान की राजधानी जयपुर के खोह नागोरियान इलाके में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, एक रिहायशी इलाके में अवैध रूप से संचालित पटाखा निर्माण एवं भंडारण इकाई में अचानक आग लग गई, जिसके बाद तेज धमाके होने लगे. हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है और कई अन्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं. राहत और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने और घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम किया.

कैसे हुआ हादसा?
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आग लगने के बाद कुछ ही मिनटों में तेज विस्फोट होने लगे, जिससे आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी तेजी से फैली कि मौके पर मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. फायर ब्रिगेड, पुलिस और प्रशासन की टीमों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रित किया.

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अवैध संचालन की आशंका ने बढ़ाए सवाल
प्रशासनिक अधिकारियों की शुरुआती जांच में सामने आया है कि जिस स्थान पर हादसा हुआ, वहां पटाखों का निर्माण या भंडारण नियमों के विपरीत किया जा रहा था. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह इकाई रिहायशी क्षेत्र में संचालित हो रही थी, जिससे हादसे का खतरा कई गुना बढ़ गया. अब यह जांच का विषय है कि इस तरह की गतिविधि लंबे समय तक बिना कार्रवाई के कैसे चलती रही.

घायलों का इलाज जारी, प्रशासन अलर्ट
हादसे में झुलसे लोगों को जयपुर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत गंभीर बताई जा रही है. चिकित्सा विभाग ने बर्न यूनिट में विशेष व्यवस्था की है. जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है. मृतकों की पहचान और प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे बड़े सवाल
यह घटना केवल एक हादसा नहीं, बल्कि सुरक्षा मानकों और प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े करती है. विशेषज्ञों का मानना है कि विस्फोटक सामग्री से जुड़े उद्योगों या गोदामों को आबादी वाले क्षेत्रों से दूर और तय मानकों के तहत संचालित किया जाना चाहिए. अवैध भंडारण और सुरक्षा नियमों की अनदेखी छोटे हादसों को बड़े अग्निकांड में बदल सकती है.

राजस्थान में इससे पहले भी अवैध पटाखा इकाइयों में आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. ऐसे में विशेषज्ञ नियमित निरीक्षण, लाइसेंस सत्यापन और स्थानीय स्तर पर निगरानी बढ़ाने की जरूरत पर जोर दे रहे हैं.

जांच के बाद साफ होगी पूरी तस्वीर
फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों की जांच की जा रही है. प्रशासन यह पता लगाने में जुटा है कि आग तकनीकी खराबी, लापरवाही या किसी अन्य वजह से लगी. साथ ही यह भी जांच होगी कि अवैध रूप से पटाखा सामग्री का निर्माण या भंडारण किसकी अनुमति से किया जा रहा था.

सीएम भजनलाल शर्मा ने भी जताया दुख
मामले पर सीएम भजनलाल शर्मा ने पोस्ट करते हुए लिखा कि जयपुर के खो नागोरियान क्षेत्र में हुई दुर्घटना में जनहानि का समाचार दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है. जिला प्रशासन एवं संबंधित अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों में पूरी तत्परता के साथ जुटने, घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने तथा प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें, शोकाकुल परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति दें तथा सभी घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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