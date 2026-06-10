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जयपुर खोह नागोरियान हादसा अपडेट: अवैध पटाखा फैक्ट्री संचालक फिरोज की तलाश तेज, दिल्ली तक पहुंची पुलिस जांच

Jaipur factory explosion Update: जयपुर के खोह नागोरियान अग्निकांड मामले में पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्री संचालक फिरोज की तलाश तेज कर दी है. एक टीम दिल्ली भेजी गई है. जांच में सामने आया है कि फैक्ट्री करीब 6 साल से चल रही थी और दिल्ली से माल लाकर जयपुर में पैकेजिंग की जाती थी.
 

Edited bySandhya YadavReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 10, 2026, 11:34 AM|Updated: Jun 10, 2026, 11:34 AM
जयपुर खोह नागोरियान हादसा अपडेट: अवैध पटाखा फैक्ट्री संचालक फिरोज की तलाश तेज, दिल्ली तक पहुंची पुलिस जांच
Image Credit: Jaipur factory explosion Update

Jaipur factory explosion Update: जयपुर के खोह नागोरियान इलाके में संचालित अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण अग्निकांड के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है. हादसे के बाद से फरार फैक्ट्री संचालक फिरोज की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है. इसी कड़ी में एक विशेष पुलिस टीम को दिल्ली रवाना किया गया है, जहां आरोपी के संभावित ठिकानों पर तलाश की जा रही है.

फैक्ट्री संचालक और मकान मालिक दोनों फरार

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पुलिस के अनुसार अवैध फैक्ट्री संचालक फिरोज घटना के बाद से फरार है. वहीं जिस मकान में यह फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, उसका मालिक याकूब भी पुलिस की पहुंच से बाहर है. दोनों की तलाश के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की जा रही है. जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि फैक्ट्री संचालन में और कौन-कौन लोग शामिल थे.

दिल्ली से आता था माल, जयपुर में होती थी पैकेजिंग

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि फिरोज दिल्ली से पटाखों और संबंधित सामग्री की आपूर्ति करता था. इसके बाद जयपुर में अवैध रूप से उनकी पैकेजिंग कर बाजार में सप्लाई की जाती थी. पुलिस को आशंका है कि यह नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था और बड़े स्तर पर कारोबार संचालित किया जा रहा था.

कई अन्य अवैध फैक्ट्रियों की भी जांच

जांच के दौरान यह जानकारी भी सामने आई है कि फिरोज की तीन से चार अन्य अवैध फैक्ट्रियां भी संचालित होने की आशंका है. पुलिस अब इन संभावित ठिकानों की भी जांच कर रही है. अधिकारियों का मानना है कि इस पूरे नेटवर्क का खुलासा होने पर कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं.

छह साल से चल रहा था अवैध कारोबार

पुलिस जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि यह अवैध पटाखा फैक्ट्री करीब छह वर्षों से संचालित हो रही थी. फैक्ट्री को दिल्ली-फिरोजाबाद निवासी वसीम और फिरोज द्वारा स्थापित किया गया था. जानकारी के अनुसार फिरोज की दिल्ली स्थित फैक्ट्री में पहले भी कार्रवाई और रेड हो चुकी है.

पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस

अग्निकांड के बाद पुलिस अब केवल हादसे के कारणों की ही नहीं, बल्कि अवैध पटाखा निर्माण और आपूर्ति से जुड़े पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं. फिलहाल पुलिस की टीमें लगातार दबिश देकर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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