/पुलिस की वर्दी पहन व्यापारी का अपहरण...दुबई भागकर दे रहा था चकमा, रेड कॉर्नर नोटिस के बाद करण आसवानी अरेस्ट

Rajasthan Crime News: पुलिस की वर्दी पहनकर व्यापारी का अपहरण करने के बाद विदेश भागा आरोपी आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया है. जयपुर के चर्चित व्यापारी अपहरण और फिरौती मामले के मुख्य आरोपी करण आसवानी उर्फ कमल सिंधी को राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स यानी AGTF ने दुबई से गिरफ्तार किया है. आरोपी को भारत लाकर जयपुर पहुंचाया गया है.



घर से निकला था व्यापारी, फिर आया फिरौती का फोन

मामला 20 अगस्त 2025 का है. खोह नागोरियान थाना क्षेत्र के रहने वाले व्यापारी नरेन्द्र नाथ दत्ता अपने घर से वैशाली नगर जाने के लिए निकले थे. उनके साथ परिचित और ड्राइवर भी था. कुछ समय बाद व्यापारी का मोबाइल बंद आने लगा तो परिवार को चिंता हुई.

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अगले दिन व्यापारी के मोबाइल से परिजनों के पास फोन आया. फोन करने वालों ने अपहरण की जानकारी दी और फिरौती की रकम मांगी. मामला गंभीर होने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने व्यापारी नरेन्द्र नाथ दत्ता और उनके चालक योगेश को सुरक्षित बरामद कर लिया. इसके बाद 21 अगस्त को खोह नागोरियान थाने में मामला दर्ज किया गया.



पुलिस की वर्दी पहनकर किया था अपहरण

जांच के दौरान पुलिस ने हर्ष गौतम, कनक गांगुली और अजय बेनीवाल उर्फ शाका को गिरफ्तार किया. पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने पुलिसकर्मी की वर्दी का इस्तेमाल कर व्यापारी का अपहरण किया था.



पुलिस के अनुसार अपहृत लोगों को अलग-अलग जगहों पर बंधक बनाकर रखा गया और परिवार से फिरौती मांगी गई. जांच में आगरा समेत अन्य जगहों पर भी बंधक बनाए जाने की जानकारी सामने आई. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल वाहन भी बरामद किए.



साथी पकड़े गए, करण दुबई भाग गया

जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को करण आसवानी उर्फ कमल सिंधी की भूमिका का पता चला. पुलिस ने उसके ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन वह फरार मिला. कोर्ट से उसके खिलाफ वारंट भी जारी हुआ. पुलिस का शिकंजा कसता देख करण देश छोड़कर दुबई भाग गया.



इसके बाद AGTF ने आरोपी को भारत लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई शुरू की. उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया गया और यूएई में इंटरपोल से संपर्क किया गया.



इंटरपोल की मदद से दुबई में पकड़ा

AGTF ने आरोपी की लोकेशन से जुड़ी जानकारी इंटरपोल के साथ साझा की. इसके बाद अबू धाबी इंटरपोल की टीम ने करण आसवानी को दुबई में हिरासत में लिया.



आरोपी के पकड़े जाने की सूचना के बाद उसे भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हुई. 31 अगस्त को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिद्धांत शर्मा के नेतृत्व में AGTF की टीम दुबई रवाना हुई. टीम में डीएसपी रविंद्र प्रताप, पुलिस निरीक्षक सुनील जांगिड़ और राम सिंह नाथावत भी शामिल थे. कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद टीम आरोपी को लेकर गुरुवार देर रात जयपुर पहुंची.



25 साल पुराना बताया जा रहा आपराधिक रिकॉर्ड

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक करण आसवानी का आपराधिक इतिहास करीब 25 साल पुराना है. उसके खिलाफ वर्ष 2000 में मुरलीपुरा थाने में हत्या का मामला दर्ज हुआ था. इसके बाद कई थानों में बलवा, मारपीट, चोरी, जबरन वसूली और अपहरण जैसे मामलों में केस दर्ज हुए.



अब जयपुर लाए गए आरोपी से पुलिस पूछताछ करेगी. उसे कोर्ट में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि अपहरण की पूरी साजिश में उसकी क्या भूमिका थी और वारदात में कौन-कौन लोग शामिल थे.

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