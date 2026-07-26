/जयपुर में दिनदहाड़े अपहरण, 2 लाख की फिरौती मांगने वाले दो आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार

Jaipur News: जयपुर पुलिस की प्रताप नगर थाना पुलिस ने दुकानदार के कर्मचारी के अपहरण और फिरौती मांगने के मामले का महज 24 घंटे में खुलासा कर दिया. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं अपहृत युवक को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है. मामले में शामिल एक अन्य आरोपी की तलाश अभी जारी है.

23 जुलाई की शाम हुआ था अपहरण

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पुलिस के अनुसार, 24 जुलाई को प्रताप नगर थाने में परिवादिया विनोदी देवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई. रिपोर्ट में बताया गया कि उनकी गुलाब विहार, श्योपुर रोड स्थित दुकान से 23 जुलाई की शाम करीब 5:30 बजे कर्मचारी रामदयाल का अपहरण कर लिया गया.

आरोप है कि मनीष सैनी, अविनाश राव उर्फ बॉबी और किशन राजपूत जबरन रामदयाल को कार में बैठाकर अपने साथ ले गए.

दो लाख रुपये की फिरौती मांगकर दी हत्या की धमकी

अपहरण के बाद आरोपी मनीष सैनी ने परिवादिया की बेटी के मोबाइल फोन पर कॉल किया. इस दौरान उसने रामदयाल को छोड़ने के बदले दो लाख रुपये की फिरौती मांगी. साथ ही पैसे नहीं देने पर रामदयाल की हत्या करने की धमकी भी दी. घटना की सूचना मिलते ही प्रताप नगर थाना पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी.

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शुरू की तलाश

पुलिस टीम ने घटनास्थल से लेकर करीब 15 किलोमीटर के दायरे में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. इसके आधार पर आरोपियों की लगातार तलाश और पीछा किया गया.

पुलिस की लगातार दबिश के कारण आरोपी अपहृत रामदयाल को छोड़कर मौके से फरार हो गए. इसके बाद पुलिस ने रामदयाल को सुरक्षित बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया.

तकनीकी जांच से दो आरोपी गिरफ्तार

युवक की बरामदगी के बाद पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान और मुखबिर तंत्र की मदद से कार्रवाई आगे बढ़ाई. इसी दौरान पुलिस ने सांगानेर के वाटिका क्षेत्र से मनीष सैनी और अविनाश राव उर्फ बॉबी को गिरफ्तार कर लिया.

फिलहाल मामले में शामिल तीसरे आरोपी किशन राजपूत की तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं का भी खुलासा होने की संभावना है.