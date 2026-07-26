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जयपुर में दिनदहाड़े अपहरण, 2 लाख की फिरौती मांगने वाले दो आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार

Jaipur News: जयपुर के प्रताप नगर में कर्मचारी रामदयाल के अपहरण और 2 लाख रुपये की फिरौती मांगने के मामले का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर युवक को सकुशल बरामद किया है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश जारी है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashutosh Sharma
Published:Jul 26, 2026, 10:44 AM IST | Updated:Jul 26, 2026, 10:44 AM IST
जयपुर में दिनदहाड़े अपहरण, 2 लाख की फिरौती मांगने वाले दो आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार
Image Credit: मनीष सैनी और अविनाश राव उर्फ बॉबी अरेस्ट.

Jaipur News: जयपुर पुलिस की प्रताप नगर थाना पुलिस ने दुकानदार के कर्मचारी के अपहरण और फिरौती मांगने के मामले का महज 24 घंटे में खुलासा कर दिया. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं अपहृत युवक को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है. मामले में शामिल एक अन्य आरोपी की तलाश अभी जारी है.

23 जुलाई की शाम हुआ था अपहरण

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पुलिस के अनुसार, 24 जुलाई को प्रताप नगर थाने में परिवादिया विनोदी देवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई. रिपोर्ट में बताया गया कि उनकी गुलाब विहार, श्योपुर रोड स्थित दुकान से 23 जुलाई की शाम करीब 5:30 बजे कर्मचारी रामदयाल का अपहरण कर लिया गया.

आरोप है कि मनीष सैनी, अविनाश राव उर्फ बॉबी और किशन राजपूत जबरन रामदयाल को कार में बैठाकर अपने साथ ले गए.

दो लाख रुपये की फिरौती मांगकर दी हत्या की धमकी

अपहरण के बाद आरोपी मनीष सैनी ने परिवादिया की बेटी के मोबाइल फोन पर कॉल किया. इस दौरान उसने रामदयाल को छोड़ने के बदले दो लाख रुपये की फिरौती मांगी. साथ ही पैसे नहीं देने पर रामदयाल की हत्या करने की धमकी भी दी. घटना की सूचना मिलते ही प्रताप नगर थाना पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी.

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शुरू की तलाश

पुलिस टीम ने घटनास्थल से लेकर करीब 15 किलोमीटर के दायरे में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. इसके आधार पर आरोपियों की लगातार तलाश और पीछा किया गया.

पुलिस की लगातार दबिश के कारण आरोपी अपहृत रामदयाल को छोड़कर मौके से फरार हो गए. इसके बाद पुलिस ने रामदयाल को सुरक्षित बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया.

तकनीकी जांच से दो आरोपी गिरफ्तार

युवक की बरामदगी के बाद पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान और मुखबिर तंत्र की मदद से कार्रवाई आगे बढ़ाई. इसी दौरान पुलिस ने सांगानेर के वाटिका क्षेत्र से मनीष सैनी और अविनाश राव उर्फ बॉबी को गिरफ्तार कर लिया.

फिलहाल मामले में शामिल तीसरे आरोपी किशन राजपूत की तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं का भी खुलासा होने की संभावना है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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