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ICU में भर्ती दादा को देखने जा रहा था पोता, सड़क हादसे में चली गई खुद उसी की जान

Jaipur News: जयपुर के किशनगढ़ रेनवाल निवासी राजवीर उर्फ लकी की खाटू श्यामजी आभास रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर चोट लगने के बाद एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. वह आईसीयू में भर्ती अपने दादा से मिलने जा रहा था.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 06, 2026, 11:59 AM|Updated: Jul 06, 2026, 11:59 AM
ICU में भर्ती दादा को देखने जा रहा था पोता, सड़क हादसे में चली गई खुद उसी की जान
Image Credit: लकी दादा से मिलने जा रहा था.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: जयपुर जिले के किशनगढ़ रेनवाल क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया. दादा से मिलने जा रहे एक युवक की रास्ते में हुए भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई. हादसा बीती देर शाम खाटू श्यामजी आभास रोड पर हुआ, जहां एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी.

इलाज के दौरान एसएमएस अस्पताल में तोड़ा दम

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हादसे में किशनगढ़ रेनवाल के अंबेडकर कॉलोनी निवासी राजवीर उर्फ लकी गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से बेहतर उपचार के लिए जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया. इलाज के दौरान राजवीर ने दम तोड़ दिया. जानकारी के अनुसार, कुछ ही देर में उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा.

आईसीयू में भर्ती दादा से मिलने जा रहा था

बताया जा रहा है कि राजवीर अपने आईसीयू में भर्ती दादा से मिलने जा रहा था. लेकिन रास्ते में हुए हादसे ने पूरे परिवार की खुशियां छीन लीं. दादा से पहले पोते की मौत की खबर से परिजन सदमे में हैं.

खाटूश्यामजी में रहकर करता था परिवार का पालन-पोषण

परिजनों के अनुसार, राजवीर अपनी मौसी के यहां खाटूश्यामजी में रहकर मेहनत-मजदूरी करता था और परिवार के भरण-पोषण में सहयोग करता था. उसकी असमय मौत से अंबेडकर कॉलोनी, किशनगढ़ रेनवाल में शोक की लहर फैल गई है. सूचना मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

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