/ICU में भर्ती दादा को देखने जा रहा था पोता, सड़क हादसे में चली गई खुद उसी की जान

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Jaipur News: जयपुर जिले के किशनगढ़ रेनवाल क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया. दादा से मिलने जा रहे एक युवक की रास्ते में हुए भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई. हादसा बीती देर शाम खाटू श्यामजी आभास रोड पर हुआ, जहां एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी.
इलाज के दौरान एसएमएस अस्पताल में तोड़ा दम
हादसे में किशनगढ़ रेनवाल के अंबेडकर कॉलोनी निवासी राजवीर उर्फ लकी गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से बेहतर उपचार के लिए जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया. इलाज के दौरान राजवीर ने दम तोड़ दिया. जानकारी के अनुसार, कुछ ही देर में उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा.
आईसीयू में भर्ती दादा से मिलने जा रहा था
बताया जा रहा है कि राजवीर अपने आईसीयू में भर्ती दादा से मिलने जा रहा था. लेकिन रास्ते में हुए हादसे ने पूरे परिवार की खुशियां छीन लीं. दादा से पहले पोते की मौत की खबर से परिजन सदमे में हैं.
खाटूश्यामजी में रहकर करता था परिवार का पालन-पोषण
परिजनों के अनुसार, राजवीर अपनी मौसी के यहां खाटूश्यामजी में रहकर मेहनत-मजदूरी करता था और परिवार के भरण-पोषण में सहयोग करता था. उसकी असमय मौत से अंबेडकर कॉलोनी, किशनगढ़ रेनवाल में शोक की लहर फैल गई है. सूचना मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.
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