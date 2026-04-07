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जयपुर की फैक्ट्री में बवाल! मजदूरों ने किया काम बंद, बोले- 12 घंटे काम, सैलरी सिर्फ ₹13 हजार!

Jaipur News: जयपुर के कोटपूतली स्थित वीवा सॉस कंपनी में मजदूरों ने वेतन और काम के घंटे को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है. कर्मचारियों का आरोप है कि उनसे 12 घंटे से ज्यादा काम लिया जाता है, लेकिन उन्हें न्यूनतम वेतन से कम सैलरी दी जा रही है. नाराज मजदूरों ने फैक्ट्री का काम बंद कर गेट पर धरना दे दिया है और मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByAmit kumar yadav
Published:Apr 07, 2026, 01:22 PM IST | Updated:Apr 07, 2026, 01:22 PM IST

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जयपुर की फैक्ट्री में बवाल! मजदूरों ने किया काम बंद, बोले- 12 घंटे काम, सैलरी सिर्फ ₹13 हजार!

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले के कोटपूतली क्षेत्र स्थित केशवाना फैक्ट्री एरिया में वीवा सॉस कम्पनी में सोमवार को कर्मचारियों और मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा. कंपनी में कार्यरत सभी कर्मचारियों और लेबर ने एकजुट होकर काम का बहिष्कार कर दिया और फैक्ट्री के मुख्य गेट को बंद कर वहीं धरने पर बैठ गए. इस विरोध प्रदर्शन के चलते फैक्ट्री का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है.

धरने पर बैठे कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन और ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि कंपनी में उनका आर्थिक और शारीरिक शोषण किया जा रहा है. मजदूरों के अनुसार उनसे रोजाना 12 घंटे से भी अधिक समय तक काम कराया जाता है, लेकिन इसके अनुपात में उन्हें उचित वेतन नहीं दिया जा रहा.

मेहनत का पूरा पैसा नहीं दिया जा रहा

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कर्मचारियों ने बताया कि सरकार द्वारा लेबर के लिए न्यूनतम 17 हजार रुपये मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, लेकिन कंपनी में इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा. आरोप है कि कंपनी प्रबंधन ठेकेदार के साथ मिलकर उन्हें हर महीने केवल 13 हजार रुपये ही दे रहा है और बाकी राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा. मजदूरों का कहना है कि उनकी मेहनत का पूरा पैसा नहीं दिया जा रहा, जिससे वे आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं.

मजदूरों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी सैलरी में बढ़ोतरी नहीं की जाती और काम के घंटे तय मानकों के अनुसार कम नहीं किए जाते, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा. कर्मचारियों की इस हड़ताल के कारण फैक्ट्री में उत्पादन पूरी तरह से बंद हो गया है और कंपनी प्रबंधन पर दबाव बढ़ता जा रहा है.

इस बीच, मौके पर रामस्वरूप कसाना भी पहुंचे और उन्होंने मजदूरों की समस्याओं को सुना. उन्होंने कंपनी प्रबंधन से बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास शुरू किया है.

फिलहाल, स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और मजदूर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं. यदि जल्द ही कोई समाधान नहीं निकलता है, तो यह विरोध प्रदर्शन और बड़ा रूप ले सकता है.

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