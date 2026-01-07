जयपुर की ‘Krish Woman’ बनी सोशल मीडिया सनसनी, फीमेल क्रिश लुक में लाखों दिलों पर कर रही राज!

Jaipur Krish Woman Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग रोज नए-नए ट्रिक यूज करते नजर आते हैं. किसी की अनोखी ट्रिक लोगों को खूब पसंद आती है, तो कई बार कोशिशें फेल भी हो जाती हैं. इसी वायरल ट्रेंड की दुनिया में राजस्थान से एक ऐसा नाम सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया यूजर्स को चौंका दिया है. यह नाम है जयपुर की Krish Woman उर्फ Alice A का, जो इन दिनों इंटरनेट पर जबरदस्त चर्चा में बनी हुई हैं.

पिंक सिटी से निकली फीमेल क्रिश

राजधानी जयपुर की रहने वाली Krish Woman सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह बॉलीवुड एक्टर Hrithik Roshan के सुपरहिट किरदार क्रिश से इंस्पायर होकर खुद को फीमेल क्रिश के रूप में पेश करती हैं. ब्लैक कलर की ड्रेस, मास्क और सुपरहीरो वाला अंदाज, उनका लुक बिल्कुल क्रिश जैसा ही नजर आता है, फर्क सिर्फ इतना है कि यह एक महिला अवतार है.

कभी सड़क, कभी बाजार, हर जगह Krish Woman

Krish Woman के सोशल मीडिया वीडियोज में देखा जा सकता है कि वह कभी जयपुर की सड़कों पर नजर आती हैं तो कभी बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में. उनके वीडियो यह दिखाते हैं कि वह अचानक किसी भी जगह पहुंच जाती हैं और जरूरतमंद लोगों की मदद भी करती हैं. यही वजह है कि लोग उनके वीडियोज को सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं, बल्कि पॉजिटिव मैसेज के तौर पर भी देख रहे हैं.

मिलियन व्यूज ने बनाया इंटरनेट स्टार

Krish Woman की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके कई वीडियोज पर 5 से 6 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें 1 लाख 13 हजार से ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं. हर नया वीडियो आते ही कुछ ही घंटों में वायरल हो जाता है और लोग कमेंट्स में उनके साहस और यूनिक आइडिया की तारीफ करते नजर आते हैं.

ट्रोलिंग से नहीं पड़ता फर्क

सोशल मीडिया की दुनिया में तारीफ के साथ ट्रोलिंग भी आम बात है. कुछ लोग Krish Woman का मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन इस पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. वह लगातार अपने कंटेंट पर फोकस कर रही हैं और बिना रुके नए वीडियो बना रही हैं. उनका मानना है कि अगर उनका कंटेंट किसी के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है या किसी की मदद कर पा रहा है, तो वही उनकी असली जीत है.

सोशल मीडिया पर नया ट्रेंड

जयपुर की Krish Woman ने यह साबित कर दिया है कि यूनिक आइडिया और आत्मविश्वास के दम पर कोई भी सोशल मीडिया स्टार बन सकता है. उनका फीमेल सुपरहीरो अवतार न सिर्फ लोगों को एंटरटेन कर रहा है, बल्कि राजस्थान का नाम भी सोशल मीडिया की दुनिया में रोशन कर रहा है.

