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Janmashtmi 2026: जयपुर में कृष्ण जन्माष्टमी का अद्भुत नजारा, कहीं दोपहर में जन्म तो कहीं 31 तोपों की सलामी

Jaipur News: जयपुर के श्री राधादामोदर मंदिर में 500 साल पुरानी अनोखी परंपरा के तहत रात 12 बजे की जगह दोपहर 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है. वहीं गोविंददेवजी मंदिर में जन्म के समय 31 तोपों की सलामी देने की रियासतकालीन परंपरा है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Sep 04, 2026, 02:06 PM IST | Updated:Sep 04, 2026, 02:06 PM IST
Janmashtmi 2026: जयपुर में कृष्ण जन्माष्टमी का अद्भुत नजारा, कहीं दोपहर में जन्म तो कहीं 31 तोपों की सलामी
Image Credit: कृष्ण जन्माष्टमी 2026

Jaipur News: कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर छोटी काशी जयपुर के कृष्ण मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. शहर के प्रमुख मंदिरों में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर खास तैयारियां की गई हैं. इन्हीं में चारदीवारी के चौड़ा रास्ता स्थित श्री राधादामोदर मंदिर अपनी अनोखी परंपरा के कारण विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. इस मंदिर में दुनिया के अन्य कृष्ण मंदिरों से अलग रात 12 बजे नहीं, बल्कि दोपहर ठीक 12 बजे भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है.

500 साल पुराना है श्री राधादामोदर मंदिर का इतिहास

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मंदिर के महंत मलय गोस्वामी के अनुसार, ठाकुर जी का यह पावन विग्रह करीब 500 वर्ष पुराना है और इसका सीधा संबंध वृंदावन धाम से है. करीब पांच शताब्दी पहले यह विग्रह वृंदावन में प्रकट हुआ था. सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी दोनों भाइयों ने मिलकर ठाकुर जी का विग्रह तैयार किया था. इसके बाद इसकी सेवा और पूजा की जिम्मेदारी उनके भतीजे जीव गोस्वामी को सौंपी गई.

औरंगजेब के दौर में जयपुर लाए गए प्राचीन विग्रह

मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में मंदिरों को ध्वस्त करने और पूजा-पाठ पर रोक लगाने के आदेशों के बीच इन प्राचीन विग्रहों की सुरक्षा भी बड़ी चुनौती बन गई थी. उस समय मंदिरों में घंटे-घड़ियाल बजाने और दीपक जलाने को लेकर भी खतरा था.

ऐसे समय में नंदलाल गोस्वामी ने इस स्थिति की जानकारी जयपुर के राजा जयसिंह तक पहुंचाई. इसके बाद राजा जयसिंह ने तत्काल कदम उठाते हुए द्रुतगामी रथों के जरिए गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, राधादामोदर जी, मदन मोहन जी और श्रीनाथ जी समेत भगवान श्रीकृष्ण के प्राचीन विग्रहों को सुरक्षित जयपुर बुलवाया. बाद में इन्हें शहर के अलग-अलग मंदिरों में स्थापित किया गया.

रात की जगह दोपहर 12 बजे क्यों होता है कृष्ण जन्म?

श्री राधादामोदर मंदिर की सबसे खास परंपरा भगवान के जन्मोत्सव से जुड़ी है. जहां दुनिया भर के अधिकांश कृष्ण मंदिरों में मध्यरात्रि 12 बजे जन्मोत्सव मनाया जाता है, वहीं यहां दोपहर ठीक 12 बजे भगवान श्रीकृष्ण का जन्म कराया जाता है.

इसके पीछे भगवान के ‘दामोदर’ स्वरूप को माना जाता है. मंदिर में ठाकुर जी के बेहद नन्हे बाल स्वरूप की पूजा की जाती है. इसी सुकुमार बाल रूप को ध्यान में रखते हुए करीब 500 वर्ष पहले सभी गोस्वामियों ने मिलकर निर्णय लिया था कि नन्हे कान्हा का जन्मोत्सव रात के बजाय दोपहर 12 बजे मनाया जाएगा. तब से यह परंपरा लगातार चली आ रही है.

गोविंददेवजी मंदिर में 31 तोपों की सलामी

जयपुर के प्रसिद्ध गोविंददेवजी मंदिर में भी जन्माष्टमी का आयोजन खास अंदाज में होता है. रात्रि ठीक 12 बजे भगवान श्रीकृष्ण के प्रकट होने के अवसर पर 31 तोपों की सलामी, यानी हवाई गर्जना, देने की परंपरा रियासतकाल से चली आ रही है.

भगवान को माना जाता है जयपुर का मुख्य अधिपति

जयपुर की राजपरंपरा में गोविंददेवजी मंदिर को विशेष स्थान प्राप्त है. पूर्व राजपरिवार और रियासत की परंपरा में भगवान श्रीकृष्ण को जयपुर का मुख्य अधिपति माना जाता है. इसी राजसी सम्मान और उल्लास की अभिव्यक्ति के रूप में भगवान के जन्म के समय तोपों की सलामी देने की परंपरा शुरू हुई.

राजा या राजकुमार के जन्म और ऐतिहासिक विजय के अवसर पर जिस तरह तोपें दागकर खुशी व्यक्त की जाती थी, उसी भाव से भगवान श्रीकृष्ण के प्रकट होने पर भी 31 तोपों की सलामी दी जाती है. यह परंपरा प्रतीकात्मक रूप से जयपुर में कान्हा के जन्म की घोषणा और आनंद का संदेश देती है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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