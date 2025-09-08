Zee Rajasthan
Published: Sep 08, 2025, 06:43 AM IST | Updated: Sep 08, 2025, 06:43 AM IST

जयपुर में 150 करोड़ के जमीन घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, ज्ञानचंद अग्रवाल के ठिकानों से सबूत जुटाए

Jaipur News: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जयपुर में 150 करोड़ रुपये से अधिक के जमीन घोटालों के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए जमीन कारोबारी ज्ञानचंद अग्रवाल और उसके सहयोगियों के खिलाफ ठोस सबूत जुटाए हैं. 3 सितंबर से शुरू हुई चार दिन की तलाशी अभियान में ईडी ने अग्रवाल और उसके सहयोगियों के करीब 20 ठिकानों पर छापेमारी की. इस कार्रवाई में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत जब्त किए गए, जो घोटाले की गहराई को उजागर करते हैं. ज्ञानचंद अग्रवाल पर जमीन हड़पने और करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के गंभीर आरोप हैं.

रिपोर्ट्स के अनुसार, जयपुर में अग्रवाल के खिलाफ 300 से अधिक एफआईआर दर्ज हैं, जो इस घोटाले के व्यापक दायरे को दर्शाता है. जांच में यह भी सामने आया है कि अग्रवाल ने शेल कंपनियों के जरिए विदेशों में अवैध रूप से धन निवेश किया है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका भी प्रबल हो गई है. ईडी की कार्रवाई में जब्त दस्तावेजों से पता चला है कि अग्रवाल और उसके सहयोगियों ने जटिल वित्तीय हेराफेरी के जरिए अवैध संपत्ति अर्जित की.

ईडी की यह कार्रवाई राजस्थान में बढ़ते जमीन घोटालों के खिलाफ एक सख्त कदम मानी जा रही है. स्थानीय पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के साथ समन्वय में ईडी अब इन सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रही है. इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है, क्योंकि जांच का दायरा अब विदेशी लेनदेन तक बढ़ गया है. प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे ऐसे घोटालों से सतर्क रहें और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत अधिकारियों को दें.

