सोसायटी पट्टों की रजिस्ट्री पर पाबंदी, बड़ा सवाल 1999 के बाद के प्लॉट्स का क्या होगा ?

Rajasthan New Land Registry Rule : सोसायटी पट्टों की रजिस्ट्री पर रोक के मामले को लेकर आज दूसरे दिन भी अधिवक्ताओ ने वर्क सस्पेंड रखा. कलेक्ट्रेट स्थित सब रजिस्ट्रार दफ्तर पर ताला लगा दिया गया.
Jaipur News : जयपुर कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ताओं ने रैली निकाली. उधर दूसरे दिन सब रजिस्ट्रार का असमंजस दूर हुआ जब डीआईजी स्टाम्प देवेंद्र जैन ने सब रजिस्ट्रार की बैठक ली. आज से सब रजिस्ट्रार पंजीयन दस्तावेज जमा करेंगें. सभी ऑफिस में सब रजिस्ट्रार पंजीयन दस्तावेज जमा करें ऐसे निर्देश दिये गये हैं. ये भी बताया गया है कि 17-6-99 तक जो भी सोसायटी के पट्टे जारी है, उनके पट्टों पर रजिस्ट्री हो सकेगी. जिनकी पहले से रजिस्ट्री हो गयी है. उनकी भी बेचान के बाद रजिस्ट्री हो पाएगी. लेकिन 1999 के बाद जो सोसायटी के पट्टे हैं उनके लिये मार्गदर्शन की जरूरत है.
क्या है पूरा मामला ?
सरकार ने हाल ही में संशोधित आदेश लागू करते हुए उप-रजिस्ट्रारों पर स्पष्ट दायित्व तय किया है. अब रजिस्ट्री के दौरान पट्टा धारक को यह साबित करना होगा कि खरीद की गई भूमि कन्वर्टेड है या 90-A में दर्ज है. सरकार का कहना है कि नए नियम से सरकारी भूमि, कृषि भूमि और SC-ST श्रेणी की भूमि की गलत बिक्री पर रोक लग सकेगी. काश्तकारी नियमों के तहत SC-ST भूमि केवल उसी वर्ग के भीतर बेची जा सकती है, लेकिन कई सोसायटियों द्वारा नियम विरुद्ध प्लॉटिंग से विवाद बढ़ते जा रहे थे.
खरीददार की ऐसे बढ़ेगी परेशानी ?
पंजीयन से जुड़े अधिवक्ताओं का कहना है कि जिन लोगों ने वैध सोसायटी दस्तावेजों के आधार पर प्लॉट खरीदे थे, अब वे स्वामित्व साबित करने की स्थिति में नहीं रह जाएंगे. सोसायटी यदि कन्वर्जन की स्वीकृति या 90-A नहीं देती तो खरीदार को स्वयं यह दस्तावेज जुटाने होंगे, जिससे बैंक ऋण, निर्माण अनुमति तथा अन्य सरकारी प्रक्रियाएँ प्रभावित होंगी.
लगभग 450 से अधिक सोसायटियों ने अब तक रिकॉर्ड जमा नहीं कराएं
वर्ष 1997 में ही सोसायटी पट्टे जारी करने पर रोक लग चुकी थी, लेकिन आज भी अनेक सोसायटियों द्वारा पुराने तारीखों में पट्टे जारी किए जा रहे है. जयपुर की लगभग 450 से अधिक सोसायटियों ने अब तक रिकॉर्ड जमा नहीं कराए और ऑडिट भी लंबित है. ऐसे में वकीलों का कहना है कि सरकार को पहले सोसायटियों पर सख्ती करके उनकी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, उसके बाद ही नई पंजीयन नीति लागू करनी चाहिए.
पंजीयन सिस्टम में बदलाव का क्यों हुआ विरोध ?
राजस्थान में संपत्ति दस्तावेजों के पंजीयन सिस्टम में बड़ा बदलाव लागू होने के बाद विरोध शुरू हो गया है. सरकार द्वारा बिना भू-रूपांतरण (कन्वर्जन) और 90-A स्वीकृति वाली भूमि पर सोसायटी पट्टों की रजिस्ट्री रोक दिए जाने के आदेश पर जयपुर में वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया. कलेक्ट्रेट पर डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन, जयपुर के बैनर तले अधिवक्ताओं ने नारेबाजी की और कामकाज ठप कर दिया. राजस्व और पंजीयन से जुड़े अधिवक्ताओं तथा उप-रजिस्ट्रार कार्यालयों में काम करने वाले वकीलों ने वर्क-सस्पेंड रखा, जिसके चलते आज अधिकांश सब-रजिस्ट्रार ऑफिसों में रजिस्ट्री नहीं हो सकी.
लगभग 80% तक कॉलोनियां सोसायटी पट्टों
जयपुर में लगभग 80% तक कॉलोनियां सोसायटी पट्टों पर बसी हैं, जहाँ लाखों परिवार रह रहे हैं. ऐसे अधिकांश सोसायटी क्षेत्रों का नियमन समय-समय पर जेडीए द्वारा किया जाता रहा है, लेकिन अब अचानक रजिस्ट्री रोकने से आमजन पर संकट खड़ा हो गया है. अधिवक्ताओं का तर्क है कि जब तक सोसायटियों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता और उनके रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं होते, तब तक नई व्यवस्था लागू नहीं की जानी चाहिए.
