क्राइम पर CM भजनलाल का कड़ा प्रहार! 'जीरो टॉलरेंस' नीति से अपराधमुक्त बनेगा राजस्थान!

Jaipur News: राजस्थान में कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने साफ संकेत दिया कि अपराध के खिलाफ अब किसी भी तरह की ढिलाई नहीं चलेगी. उन्होंने दो टूक कहा कि राज्य में ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी. मुख्यमंत्री ने पुलिस मुख्यालय से 42 महिला PCR वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को पुलिस महकमे की समीक्षा की. पुलिस मख्यालय में 4 घंटे से ज्यादा चली मैराथन बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कानून व्यवस्था और जनता की सुरक्षा को सरकार की प्राथमिकता बताया. मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से एक-एक जिले में हो रहे अपराध और बढ़ते अपराधियों को लेकर जानकारी. इसके साथ ही उन्होंने अपराध के बढ़ते कारण और उन्हें काम किए जाने को लेकर सुझाव भी लिए. इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साइबर अपराध के साथ कुछ अन्य गंभीर अपराध बढ़ने पर नाराजगी भी जाहिर की.

मुख्य बिंदु

सुदृढ़ कानून व्यवस्था के लिए सरकार की अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति

पुलिस तंत्र की मजबूती के लिए राज्य सरकार सभी संसाधन देने को तत्पर

थानों में FIR का समयबद्ध अनुसंधान हो, लापरवाही पर जिम्मेदारी हो तय

स्थानीय स्तर पर प्रतिदिन हो जनसुनवाई, हर जिले की श्रेणीवार अपराध एवं निस्तारण की बनाएं रिपोर्ट

साइबर क्राइम की उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग एवं पीड़ितों से संवाद करें

- संगठित अपराध को रोकने के लिए लोकल नेटवर्क का किया जाए खात्मा

- कम्यूनिटी पुलिसिंग को बनाएं अधिक प्रभावी, सीएलजी में महिलाओं की बढ़ाएं संख्या

_पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों का कार्य निर्धारण कर जिम्मेदारी तय की जाए.

प्रतिदिन स्थानीय स्तर पर ही जनसुनवाई कर अपराध एवं प्रकरणों के निस्तारण की जिलेवार रिपोर्ट बनाएं.

SP थानों एवं IG एसपी ऑफिस का नियमित निरीक्षण करें.

पुलिस के उच्चाधिकारी भी नियमित रूप से जिलों का दौरा करें.

पुलिस तंत्र को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार सभी साधन-संसाधन देगी.

नए कानूनों के तहत FIR, ई-FIR और चार्जशीट के ई-रिकॉर्ड का नियमित अपडेशन हो.

मादक पदार्थों की तस्करी को जड़ से खत्म करने, बॉर्डर की विशेष निगरानी करने के निर्देश दिए.

सभी पुलिसकर्मी आमजन से व्यवहार को लेकर सदैव सजग रहें

कम्यूनिटी पुलिसिंग को प्रभावी बनाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें.

CLG में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए.



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सीएम ने कहा कि महिलाओं को सुरक्षित और भयमुक्त माहौल देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है. इसी दिशा में महिला हेल्पलाइन 1090 को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है, ताकि उत्पीड़न, शोषण और हिंसा के मामलों में पीड़ितों को तुरंत सहायता मिल सके. इससे पहले मुख्यमंत्री ने पुलिस मुख्यालय पहुंचने के बाद पुलिस गार्ड की सलामी ली. इसके बाद 42 महिला पीसीआर वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

ट्रैफिक सुधार पर भी फोकस

बैठक में ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर भी अहम चर्चा हुई. सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, ताकि आमजन को जाम और अव्यवस्था से राहत मिल सके. उन्होंने कहा कि बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था भी कानून-व्यवस्था का अहम हिस्सा है.

हाईटेक PCR वैन से बढ़ेगा रिस्पॉन्स

महिला सुरक्षा के लिए शुरू की गई ये PCR वैन 24 घंटे सड़कों पर तैनात रहेंगी. इन वाहनों में मोबाइल डेटा टर्मिनल (MDT), GPS सिस्टम, फोल्डिंग स्ट्रेचर और LED लाइट बार जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं. इससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाना संभव होगा.

अभय कमांड सेंटर से सीधा कनेक्शन

इन वैन को अभय कमांड सेंटर से जोड़ा गया है, जो डायल 112 की तर्ज पर काम करता है. सूचना मिलते ही कंट्रोल रूम से संबंधित PCR वैन को अलर्ट किया जाएगा, जिससे मौके पर तेजी से कार्रवाई हो सकेगी.



अपराधियों के लिए चेतावनी

मुख्यमंत्री के सख्त रुख से साफ है कि राजस्थान में अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं है. सरकार एक ओर जहां अपराध पर शिकंजा कसने की तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर आम जनता खासकर महिलाओं को सुरक्षित और भरोसेमंद माहौल देने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है.

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