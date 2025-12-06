झालाना के तेंदुओं पर GSM कॉलर, राणा और फ्लोरा जैसे तेंदुओं पर भी नजर

Jaipur Leopard GSM Collar : जयपुर के रिहायशी इलाकों में भटकने पर लगाम लगाने के लिए पहली बार तेंदुए को जीएसएम कॉलर पहनाई जाएगी. कॉलर पहनाने से तेंदुए की लाइव लोकेशन मोबाइल में लोकेट होगी. जिसमें यदि जिस तेंदुए की लोकेशन बार बार सफारी या जंगलों से बाहर आई तो उसे शहर से बाहर घने जंगलों में दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा.

दो GSM डेढ़ लाख के खरीदे गए

सबसे बड़ी बात ये है कि सफारी में जो तेंदुआ ज्यादा टेरिट्री घेर रहा है कि उसे भी दूसरे जंगलों में शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि इससे दूसरे लेपर्ड की टेरिट्री कम हो रही है. सूत्रों की मानें तो हर तेंदुए का कॉलर संबंधित अधिकारी के मोबाइल से कनेक्ट किया जाएगा और एक निश्चित समय पर उसकी मूवमेंट के मैसेज आने की व्यवस्था होगी. इससे यह पता चलता रहेगा कि कोई तेंदुआ शहर की ओर बढ़ रहा है या जंगल से बाहर निकलकर कितनी दूरी तय कर रहा है. फिलहाल वन विभाग ने बेंगलुरु से दो जीएसएम कॉलर मंगवाए है. जिसकी कीमत लगभग डेढ़ लाख रुपए है.जयपुर में 100 से ज्यादा तेंदुए है.आने वाले दिनों में सभी को कॉलर पहनाकर मॉनिटरिंग की जाएगी.

झालाना के जंगलों में इनकी टेरिट्री ज्यादा

जानकारों का कहना है कि तेंदुए के लिए टेरिट्री की सीमा 5 से 7 स्क्वायर किलोमीटर होनी चाहिए.लेकिन झालाना और आमागढ के जंगलों में कई तेंदुओं की टेरिट्री इससे बहुत ज्यादा है.झालाना लैपर्ड सफारी में सबसे ज्यादा टेरिट्री एरिया राणा का है.राणा तो झालाना के पूरे जंगल का राजा भी कहा जाता है.इसके बाद फ्लोरा का क्षेत्र भी काफी ज्यादा है.

रणथम्भौर से बुलाए स्पेशल ट्रैकर्स

माना जा रहा है कि यह पहला मौका होगा जब तेंदुए पर कॉलर लगाकर उनकी गतिविधियों का अध्ययन किया जाएगा.प्रारंभिक चरण में झालाना लेपर्ड रिजर्व क्षेत्र के बघेरों को कॉलर लगाए जाने की संभावना है. जिससे पता चल सके कि वे एक दिन में कितना क्षेत्र कवर करते हैं.शहर के आबादी क्षेत्रों में बघेरों के बढ़ते प्रवेश को देखते हुए वन विभाग ने सुरक्षा और निगरानी को मजबूत कर दिया है. इसके तहत विभाग ने पाँच विशेष टीमें गठित की हैं, जो प्रतिदिन शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक संवेदनशील इलाकों में रात्रि गश्त करेगी. इन टीमों की सहायता के लिए रणथम्भौर से प्रशिक्षित ट्रैकर्स भी बुलाए गए हैं,जो तेंदुए की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रहे.वन विभाग की यह पहल मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने और तेंदुए की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.





