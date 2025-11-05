बीसलपुर प्रोजेक्ट की पाइप लाइन पर दबाव बढ़ा, लेकिन वैकल्पिक लाइन की मंजूरी 8 साल में नहीं मिली

Jaipur News : बीसलपुर प्रोजेक्ट की नीतियों में छेद हो रहा है. जयपुर बीसलपुर प्रोजेक्ट की लाइन पर दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी पाइप लाइन के प्रस्ताव की मंजूरी नहीं मिल पा रही. वहीं प्रभावित इलाकों तक आज भी जयपुर में पीने का पानी नहीं पहुंच पा रहा. आखिरकार कैसे बीसलपुर की नीतियों में छेद हो रहा ?

3 बार प्रस्ताव भेजा, लेकिन कागजों में सिमटा

जयपुर बीसलपुर प्रोजेक्ट की नीतियों में छेद हो रहा है. एक तरफ बीसलपुर पाइप लाइन में 33 जगहों पर छेद है, वहीं दूसरी तरफ लाइन पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है.8 साल में जलदाय विभाग ने 3 बार दूसरी पाइप लाइन का प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक नई पाइप लाइन का प्रस्ताव की मंजूरी ही नहीं मिली. 1900 करोड की लागत से नई पाइप लाइन डाले जब जाकर जयपुर में पेयजल संकट से निजात मिल सकती है. क्योंकि जब जब बीसलपुर लाइन में लीक हुई,तब तक जयपुर को अनिश्वित संकट से जूझना पडा.पीएचईडी ने 2017,2023 में प्रस्ताव भेजा था.

वैकल्पिक कोई व्यवस्था नहीं

बीसलपुर को जयपुर की लाइफलाइन कहा जाता है,लेकिन जब-जब बीसलपुर प्रोजेक्ट का शटडाउन होने से यही लाइफ लाइन आईसीयू में चली जाती है,क्योकि जयपुर में पेयजल सप्लाई रोकनी पड़ती है. रोकने के दो बडे कारण होते है.पहला लाइन में अचानक लीकेज,दूसरा प्रोजेक्ट का प्रस्तावित शटडाउन.लाइन में बार बार अचानक लीकेज हुए,क्योंकि सुरजपुरा से जयपुर तक मुख्य लाइन में कई छेद हुए.बीसलपुर की लाइफ लाइन की वैकल्पिक व्यवस्था हो तो पेयजल के लिए शटडाउन नहीं लेना पडेगा.

बीसलपुर पर बढ़ती निर्भरता

वर्ष...........कस्बे,गांव..........आबादी

2000......10 कस्बे,1900 गांव......40 लाख

2020...... 20 कस्बे,2800 गांव.....90 लाख

2022.......20 कस्बे,3000 गांव.....1.10 करोड़

2024......22 कस्बे,3100 गांव......1.16 करोड़

क्या मिल पाएगी राहत ?

आने वाले दिनों में फिर से जयपुर की बीसलपुर की लाइन का शटडाउन होगा और फिर से पानी की सप्लाई रोकनी पड़ेगी.लेकिन दूसरी लाइन वैकल्पिक लाइन होती है तो जयपुर की जनता को परेशान नहीं होना पड़ता.बार बार पेयजल लाइन को भी शटडाउन नहीं करना पडेगा.

