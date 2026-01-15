शब्दों का महाकुंभ: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 का आगाज, जुटेंगे दुनिया भर के दिग्गज

Jaipur Literary Festival 2026: साहित्य, संवाद और सुरों का सबसे बड़ा वैश्विक मंच, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल (JLF) अपने 19वें संस्करण के साथ आज से गुलाबी नगरी में शुरू हो गया है. वेदांता द्वारा प्रस्तुत यह महोत्सव 15 से 19 जनवरी तक होटल क्लार्क्स आमेर में आयोजित किया जा रहा है. सर्दी की इस गुनगुनी धूप के बीच, जयपुर एक बार फिर दुनिया भर के लेखकों, चिंतकों और कला प्रेमियों की पसंदीदा मंजिल बन गया है.

वैश्विक सितारों से सजेगा मंच

इस वर्ष का संस्करण ऐतिहासिक होने वाला है, जिसमें विज्ञान से लेकर साहित्य और खेल जगत की हस्तियां एक मंच पर होंगी. इंटरनेट के जनक सर टिम बर्नर्स-ली, विकिपीडिया के संस्थापक जिमी वेल्स, और बुकर विजेता किरण देसाई जैसे-प्रमुख आकर्षण होंगे.

भारतीय गौरव में सुधा मूर्ति, विश्वनाथन आनंद, जावेद अख्तर, सुधा मूर्ति, प्रसून जोशी और शिखर धवन जैसे नाम अपने अनुभवों से संवाद को समृद्ध करेंगे.वहीं अंतर्राष्ट्रीय आवाजे स्टीफन फ्राय, वीर दास, रिचर्ड फ़्लैनगन और एस्तेर डुफ्लो जैसे वैश्विक विचारक विभिन्न सत्रों में हिस्सा लेंगे.

विशेष फोकस

फेस्टिवल की सह-संस्थापक एवं निदेशक नमिता गोखले के अनुसार, JLF 2026 इतिहास, वर्तमान और भविष्य के बहुआयामी संवादों का मंच है. इस बार हिंदी साहित्य, राजस्थानी आवाजों और क्षेत्रीय भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं पर विशेष जोर दिया गया है. इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लेकर जलवायु परिवर्तन और ग्राफिक नॉवेल्स जैसे आधुनिक विषयों पर भी गहन चर्चा होगी.

फेस्टिवल का शेड्यूल

16-17 जनवरी: लेखक संवाद, क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं पर सत्र और 'जयपुर बुकमार्क' की व्यावसायिक गतिविधियां.

18 जनवरी: विभिन्न पैनल चर्चाओं के साथ हेरिटेज इवनिंग और 'म्यूजिक स्टेज' पर सुरों की शाम.

19 जनवरी: समापन सत्र और पारंपरिक 'राइटर्स बॉल' के साथ महोत्सव का समापन.

विरासत और आधुनिकता का संगम

फेस्टिवल में दृश्यात्मक कथा–कला, कविता पाठ और वैश्विक मुद्दों पर केंद्रित कई सत्र शामिल रहेंगे. अमिश त्रिपाठी, अश्विन सांघी, शोभा डे और नवतेज सरना जैसे लेखक पाठकों के साथ सीधा संवाद करेंगे.

जयपुर साहित्य महोत्सव केवल पुस्तकों का उत्सव नहीं, बल्कि मुक्त विचारों का एक ऐसा महासागर है जहां हर साल दुनिया भर की संस्कृतियां एक साथ हिलमिल जाती हैं. अगर आप भी शब्दों के इस जादू का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो होटल क्लार्क्स आमेर आपके स्वागत के लिए तैयार है.

