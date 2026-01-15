Zee Rajasthan
Published: Jan 15, 2026, 08:37 PM IST | Updated: Jan 15, 2026, 08:37 PM IST

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में उर्दू पर जावेद अख्तर का बड़ा बयान, बोले- भाषा का धर्म से कोई लेना-देना नहीं

Javed Akhtar JLF 2026: राजस्थान के जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के पहले दिन लेखक, गीतकार जावेद अख्तर का बैठक वेन्यू पर "इंडिया इन उर्दू, उर्दू इन इंडिया" विषय को लेकर सेशन आयोजित हुआ. उर्दू को लेकर जावेद अख्तर ने कहा कि पहले दिन से उर्दू सेक्युलर रही है.

वहीं उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भाषा का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जबकि इसी जुबान के चलते बंटवारा हुआ था. उन्होंने कहा कि भाषा समझ में आनी चाहिए. माता-पिता अपने बच्चों को जितना समय धर्म के बारे में सिखाने में टाइम वेस्ट करते हैं उतने समय में उसको भाषा सिखाई जा सकती है.

दिल्ली हाईकोर्ट का उदाहरण देते हुए जावेद अख्तर ने कहा कि कोर्ट ने कहा था कि उर्दू शब्दों का इस्तेमाल कम किया जाना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं इसकी जरूरत ही नहीं थी. भाषा के चलते अल्पसंख्यकों बंटवारे के समय असुरक्षित महसूस किया था. जावेद अख्तर ने इसे लेकर भी अपने विचार रखे जावेद अख्तर ने कहा कि बांग्लादेश का इतिहास बताता है कि लोग अपनी मातृभाषा बांग्ला के लिए खड़े हुए.

मुस्लिम होने के बावजूद उन्होंने उर्दू को अपनाना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि भाषा आस्था से नहीं, पहचान से जुड़ी होती है. हिंदी और उर्दू की व्याकरण एक ही है और यह बहुत कम देखने को मिलता है. ये दोनों एक ही मां 'खड़ी बोली' की बेटियां हैं.

जावेद अख्तर ने कहा कि उर्दू का एक भी वाक्य ऐसा नहीं है, जिसमें हिंदी शामिल न हो, जो इंसान उर्दू ज्यादा नहीं जानता, न पढ़ता है, न समझता है और उसे उर्दू या उर्दू शायरी की शुरुआत करनी है, तो पहले क्लासिकल शायरों के बजाय कंटेम्परेरी शायरों को पढ़िए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

