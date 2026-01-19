Zee Rajasthan
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दामाद कार्तिकेय ने लिखी किताब, JLF में हुआ ‘द अनबीकमिंग’ का विमोचन

Jaipur News: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दामाद और पेशे से वकील कार्तिकेय वाजपेई की किताब द अनबीकमिंग का विमोचन किया गया. इस अवसर पर आयोजित लॉन्च कार्यक्रम में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होटल होटल क्लार्क्स आमेर पहुंचे और कार्यक्रम में मौजूद साहित्य प्रेमियों के बीच पुस्तक का औपचारिक विमोचन किया गया.
 

Jaipur News: किताब के बारे में बात करते हुए कार्तिकेय वाजपेई ने कहा कि ‘द अनबीकमिंग’ आत्मनिरीक्षण की एक गहरी यात्रा है, जो व्यक्ति को अपने भीतर झांकने और अपनी वास्तविक पहचान को समझने के लिए प्रेरित करती है. उन्होंने बताया कि हर इंसान के भीतर अपार क्षमता और शक्ति होती है, बस जरूरत है उसे पहचानने और जागरूकता के साथ महसूस करने की. पुस्तक का मुख्य पात्र एक क्रिकेटर है, जो अपनी कॉस्मिक एनर्जी और आंतरिक शक्ति की खोज में निकलता है और इसी तलाश के जरिए जीवन के गहरे अर्थों को समझने की कोशिश करता है.

व्यक्ति खुद को कैसे बनाए रख सकता
कार्तिकेय ने कहा कि जीवन में केवल कर्म या निरंतर सक्रियता ही नहीं, बल्कि स्थिरता भी उतनी ही जरूरी है. जब स्थिरता और एक्शन एक साथ आते हैं, तब जीवन में कुछ असाधारण घटित होता है. उन्होंने साझा किया कि बचपन से ही वे यह समझने की कोशिश करते रहे हैं कि व्यक्ति खुद को कैसे बनाए रख सकता है और अपनी पहचान को किस तरह समझ सकता है.

मेडिटेशन कोई सामान्य क्रिया नहीं
ध्यान और मेडिटेशन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि मेडिटेशन कोई सामान्य क्रिया नहीं, बल्कि एक अवस्था है, जब हमारी पांचों इंद्रियां शांत और स्थिर हो जाती हैं. उन्होंने बताया कि किताब में ‘रेस्ट इन एक्शन’ का विचार इसी संतुलन को समझाने का प्रयास है, जहां व्यक्ति कर्म करते हुए भी भीतर से शांत रहता है.

क्रिएटिविटी क्या होती है
सफलता की परिभाषा पर बोलते हुए कार्तिकेय वाजपेई ने कहा कि किसी भी प्रोफेशनल के लिए सबसे बड़ी सफलता यह समझना है कि क्रिएटिविटी क्या होती है. उनके अनुसार क्रिएटिविटी अपने सत्य को स्वीकार करने और खुद को ईमानदारी से अभिव्यक्त करने का साहस है. जब तक व्यक्ति खुद को पूरी तरह व्यक्त नहीं करता, तब तक सच्ची रचनात्मकता संभव नहीं हो सकती.

भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते
उन्होंने यह भी कहा कि अक्सर लोग भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते हैं, जबकि जरूरी है कि हर वर्तमान क्षण को पूरी सजगता और जागरूकता के साथ जिया जाए. कार्यक्रम में साहित्य प्रेमियों ने पुस्तक के विचारों को सराहा और इसे आत्मचिंतन की दिशा में एक प्रेरणादायक प्रयास बताया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

