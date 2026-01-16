Zee Rajasthan
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा दिन, लेखिका शोभा डे बोलीं- ईरान में जो हो रहा उस पर आंख नहीं मूंद सकते

JLF 2026 Day 2: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में लेखिका शोभा डे ने ईरान के मौजूदा हालात पर कहा कि विश्व के नागरिक होने के नाते यह हमारा फर्ज है कि वहां जो हो रहा है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 16, 2026, 07:04 PM IST | Updated: Jan 16, 2026, 07:04 PM IST

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा दिन, लेखिका शोभा डे बोलीं- ईरान में जो हो रहा उस पर आंख नहीं मूंद सकते

JLF 2026 Day 2: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 का आज शुक्रवार 16 जनवरी को दूसरा दिन रहा. फेस्टिवल के दूसरे दिन भी साहित्य, विचार, इतिहास, राजनीति और समाज से जुड़े विषयों पर गहन मंथन देखने को मिला. सुबह से ही विभिन्न मंचों पर सत्रों की शुरुआत हो गई, जिनमें देश-विदेश के नामी लेखक, विचारक, बुद्धिजीवी और पाठक बड़ी संख्या में शामिल हुए.

लिटरेचर फेस्टिवल में लेखिका शोभा डे ने ईरान के मौजूदा हालात पर कहा कि विश्व के नागरिक होने के नाते यह हमारा फर्ज है कि वहां जो हो रहा है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें.

वहां जो महिलाओं के साथ हो रहा है, निर्दोष लोगों के साथ हो रहा है, हम अपनी आंखे नहीं मूंद सकते. वहां जो हो रहा है वो गलत है. मैं सरकारों की बात नहीं कर रही हूं. जिओपोलिटिक्स के बारे में बिना सोचे यह बोल रही हूं.

उन्होंने कहा कि मैं एक हिंदू महिला हूं. मैं अर्धनारीश्वर की अवधारणा में मानती हूं. इसलिए फेमिनिन एनर्जी और मस्क्युलिन एनर्जी दोनों विश्व में आवश्यक है. इन दोनों से ही ऊर्जाओं से दुनिया में बैलेंस बनता है.

उन्होंने अपनी किताब द सेंशुअल सेल्फ पर बात करते हुए कहा कि इस दौर में उस किताब की बड़ी आवश्यकता थी. महिलाओं पर शर्म का बहुत बोझ डाल दिया जाता है. वे अपनी फैंटेसी अपनी इच्छाओं को खुल कर नहीं बता पाती है. इसलिए इस टॉपिक पर बात करना जरूरी है. हमारा ट्रेडिशन बहुत अच्छा है.

महिलाओं के लिए अधिक संभावनाएं है. पुरुषों पर भी यह दबाव होता है, लेकिन महिलाओं को समाज आंकता ज्यादा है. उन्होंने कहा कि मैं ये भी नहीं कहूंगी कि कुछ नहीं बदला. मेरी मां के दौर से आज तक बहुत कुछ बदला है. अब महिलाएं बोलने लगी है. फैसलों में उनकी राय है, उनके पास आर्थिक अधिकार आने लगे हैं. महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है.

