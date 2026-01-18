जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पोलैंड के डिप्टी PM सिकोरस्की का बयान, बोले- पुतिन का अहंकार यूरोप की स्थिरता के लिए खतरा!

JLF 2026: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पौलेंड के उप प्रधानमंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की ने पुतिन को अहंकारी बताया. ए कॉन्टिनेंट इन क्राइसिस रशिया, यूक्रेन एंड द यूरोपियन स्टोरी'' सेशन में पोलैंड के उपप्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन के पड़ोसी होने के नाते वहां के तनाव का असर पोलैंड पर भी पड़ रहा है.

पुतिन अहम को आगे रख प्रहार कर रहे- सिकोरस्की

साहित्य के मेले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पोलैंड उप प्रधानमंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अहंकारी बताया. उन्होंने कहा कि पुतिन अपने अहम को आगे रखते हुए दूसरे देशों पर प्रहार कर रहे हैं. इसका असर अन्य सभी देशों की जियो पॉलिटिक्स पर पड़ रहा है. यूक्रेन के पड़ोसी होने के नाते वहां के तनाव का असर पोलैंड पर भी पड़ रहा है.

अर्थव्यवस्था से लेकर कई क्षेत्र प्रभावित हैं. बहुत सारे शरणार्थी पोलैंड में आए हैं, जिनके लिए शिविर लगाए गए हैं. मेरा मानना है कि अहंकार कुछ समय ही टिकता है और अंत में सभी का सुखद भविष्य होगा. सिकोरस्की ने कहा कि रूस-चीन की बढ़ती नजदीकी रूस के दीर्घकालिक हित में नहीं है.

रूस धीरे-धीरे चीन पर आर्थिक रूप से निर्भर होता जा रहा है और अपनी राष्ट्रीय संपदा चीनी उत्पादों पर खर्च कर रहा है. यह स्थिति रूस को कमजोर बना सकती है, क्योंकि चीन रूस पर अपनी आर्थिक शक्ति का उपयोग राजनीतिक प्रभाव हासिल करने के लिए कर सकता है.

सिकोरस्की ने अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा गारंटी पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि यूक्रेन ने एक समय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु शस्त्रागार छोड़ दिया था, जिसके बदले में 1994 के बुडापेस्ट ज्ञापन में उसकी सुरक्षा की गारंटी दी गई थी, लेकिन आज उसी देश की सीमाओं का उल्लंघन किया गया है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय भरोसे और सुरक्षा गारंटी पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं.

यूरोपीय देशों को क्षमता बढ़ानी होगी- पौलेंड उपप्रधानमंत्री

नाटो और यूरोप की सुरक्षा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अब यूरोपीय देशों को अपनी रक्षा क्षमताएं बढ़ानी होंगी. पोलैंड सहित कई देशों ने अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी की है और यूक्रेन को सैन्य सहायता दी है. पोलैंड यूक्रेन को लड़ाकू विमान और अन्य सैन्य उपकरण उपलब्ध कराने वाले शुरुआती देशों में शामिल है, जो रूस के आक्रमण का सामना करने में यूक्रेन की मदद करने की यूरोपीय देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

सिकोरस्की ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा कि अमेरिका-यूरोप संबंधों में हमेशा उतार-चढ़ाव रहा है. चाहे वह व्यापार हो या सुरक्षा नीतियां. उन्होंने कहा कि यूरोप को अब अपनी सुरक्षा के लिए अधिक आत्मनिर्भर बनना होगा, क्योंकि अमेरिका हमेशा यूरोप की मदद करने में सक्षम नहीं हो सकता है.

लाखों यूक्रेनी ने पौलेंड में शरण ली

यूक्रेनी शरणार्थियों को लेकर सिकोरस्की ने कहा कि लाखों यूक्रेनी नागरिक पोलैंड आए हैं, जिससे पोलैंड की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे पर काफी दबाव पड़ा है. शरणार्थियों के लिए आवास, भोजन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा प्रदान करने में पोलैंड को भारी खर्च करना पड़ा है. इसके बावजूद, मानवीय आधार पर पोलैंड ने उन्हें पूरा सहयोग दिया है और आगे भी देता रहेगा.

राडोस्लाव सिकोरस्की ने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध ने पूरे यूरोप की स्थिरता को हिला दिया है. युद्ध में यूक्रेन को भारी मानवीय और आर्थिक नुकसान हुआ है. हजारों लोग मारे गए हैं, शहर तबाह हो चुके हैं. माइनस 20 डिग्री तापमान में बिना बिजली और बुनियादी सुविधाओं के लोग जीवन जीने को मजबूर हैं. यूक्रेन के लोगों से मेरी अपील है कि वे मजबूती से खड़े रहें और अपनी संस्कृति, स्वतंत्रता की रक्षा करें.

युद्ध को तीन दिन का स्पेशल ऑपरेशन समझा था

सिकोरस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुतिन ने इसे तीन दिन का स्पेशल ऑपरेशन समझा था, लेकिन यह युद्ध वर्षों लंबा खिंच गया और रूस को भारी सैन्य और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा. रूस हर साल अरबों डॉलर सैन्य खर्च में झोंक रहा है और बड़ी संख्या में सैनिकों की जान जा रही है.