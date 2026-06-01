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जयपुर की लुटेरी दुल्हन, पति को पानी लेने भेजा,खुद 3.50 लाख के गहने लेकर स्टेशन से गायब

Jaipur News :  42 साल के शख्स की जनवरी 2026 में आगरा ट्रिप के दौरान कुछ लोगों से मुलाकात हुई. बातचीत के दौरान उन्होंने उसकी शादी नहीं होने की बात जानकर एक अच्छी लड़की से शादी करवाने का भरोसा दिलाया, बस उसी दिन लुटेरी दुल्हन गैंग को अपना शिकार मिल चुका था.

Edited byPragati PantReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 01, 2026, 12:55 PM|Updated: Jun 01, 2026, 12:55 PM
जयपुर की लुटेरी दुल्हन, पति को पानी लेने भेजा,खुद 3.50 लाख के गहने लेकर स्टेशन से गायब
Image Credit: AI

Jaipur News : राजधानी जयपुर में एक बार फिर "लुटेरी दुल्हन" गिरोह का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. शादी के महज आठ दिन बाद नवविवाहिता अपने पति को रेलवे स्टेशन पर छोड़कर लाखों रुपए के गहने और नकदी लेकर फरार हो गई. इतना ही नहीं, शादी करवाने वाले बिचौलिए भी रकम ऐंठने के बाद गायब हो गए. पीड़ित दूल्हे ने कोर्ट के आदेश पर करधनी थाने में दुल्हन समेत पूरे गिरोह के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है.


पुलिस ने बताया कि कालवाड़ रोड निवासी 42 वर्षीय शख्स की जनवरी 2026 में आगरा ट्रिप के दौरान कुछ लोगों से मुलाकात हुई. बातचीत के दौरान उन्होंने उसकी शादी नहीं होने की बात जानकर एक अच्छी लड़की से शादी करवाने का भरोसा दिलाया. आरोपियों ने लड़की को गरीब परिवार की बताते हुए शादी का पूरा खर्च उठाने की शर्त रखी.

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शादी के नाम पर पहले ऐंठे डेढ़ लाख रुपए

पीड़ित का आरोप है कि लड़की पसंद आने के बाद आरोपियों ने शादी के खर्च के नाम पर उससे 1.50 लाख रुपए ले लिए. इसके बाद उसने करीब 3 लाख रुपए के गहने और दुल्हन के लिए मोबाइल फोन खरीदा. 16 जनवरी को आगरा में कोर्ट मैरिज करवा दी गई, जहां कथित दुल्हन की मां भी मौजूद थी.

जयपुर आई दुल्हन, 8 दिन तक निभाती रही रिश्ता

शादी के बाद नवविवाहिता पति के साथ जयपुर आ गई और परिवार में घुल-मिलकर रहने लगी. करीब आठ दिन बाद उसने मायके जाने की इच्छा जताई और पति को आगरा चलने के लिए मना लिया. 29 जनवरी को दोनों ट्रेन से आगरा पहुंचे.


स्टेशन पर पानी लाने भेजा और हो गई गायब

आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर उतरते ही दुल्हन ने पति को पानी लाने के लिए भेजा. जब वह वापस लौटा तो पत्नी वहां से गायब थी. काफी तलाश और फोन करने के बावजूद उसका कोई पता नहीं चला। मोबाइल भी बंद मिला.

घर पहुंचा तो खुला बड़ा राज

निराश होकर जयपुर लौटे पीड़ित ने जब घर की अलमारी जांची तो उसके होश उड़ गए. अलमारी में रखे करीब 3 लाख रुपए के गहने और 50 हजार रुपए नकद गायब थे. इसके बाद जब उसने शादी करवाने वाले बिचौलियों से संपर्क करने की कोशिश की तो उनके मोबाइल भी बंद मिले. तब उसे एहसास हुआ कि वह एक सुनियोजित ठगी का शिकार हो गया है. आरोप है कि शादी के नाम पर पूरे गिरोह ने पहले डेढ़ लाख रुपए वसूले और फिर दुल्हन को उसके घर भेजकर लाखों का माल समेट लिया.

पुलिस जांच में जुटी

करधनी थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर लुटेरी दुल्हन, बिचौलियों और अन्य आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है, कि कहीं यह गिरोह अन्य राज्यों में भी इसी तरह की वारदातों को अंजाम तो नहीं दे चुका है.फिलहाल, जयपुर की यह 'लुटेरी दुल्हन' पुलिस के लिए पहेली बनी हुई है और पीड़ित अपने लाखों रुपए और भरोसे की कीमत चुका रहा है.

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Pragati Pant

Pragati Pant

प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल में वेब एडिटर हैं. वह टीवी और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा का अनुभव रखती हैं. खबरों की गहरी समझ रखने वाली प्रगति जी इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी कार्य कर चुकी हैं.

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