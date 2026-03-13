LPG Price: जयपुर में आज क्या है LPG सिलेंडर का लेटेस्ट प्राइस, यहां जानें सब कुछ

Rajasthan LPG Rates: राजस्थान में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में मार्च 2026 में उछाल आया है. गोल्ड रिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार, जयपुर में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब ₹916.50 पहुंच गई है, जो पिछले महीने फरवरी में ₹856.50 थी.

इस तरह एक महीने में ₹60 की बढ़ोतरी हुई है. यह वृद्धि पूरे देश में लागू हुई है और मार्च 2026 में एक साल बाद घरेलू एलपीजी कीमतों में पहली बड़ी बढ़ोतरी मानी जा रही है. पिछले 12 महीनों (अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक) में कुल ₹60 की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें मार्च 2026 की यह ₹60 की बढ़ोतरी सबसे महत्वपूर्ण रही है. इससे पहले कीमतें स्थिर या मामूली उतार-चढ़ाव वाली रही थीं.

यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और मध्य पूर्व (वेस्ट एशिया) में चल रहे संघर्ष के कारण आई है. वैश्विक स्तर पर ऊर्जा कीमतों में उछाल और सप्लाई चेन में व्यवधान ने भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) को कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर किया.

7 मार्च 2026 से प्रभावी इस बढ़ोतरी के साथ ही कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर (19 किलोग्राम) की कीमत में भी ₹144 तक की वृद्धि हुई है, जिससे जयपुर में यह अब ₹1,913 हो गई है. इससे रेस्टोरेंट, होटल और छोटे उद्योगों में संकट पैदा हो गया है, जहां सप्लाई में कमी की शिकायतें बढ़ी हैं. राजस्थान में जयपुर के अलावा अन्य शहरों में भी कीमतें समान रूप से प्रभावित हुई हैं. उदाहरण के लिए, हनुमानगढ़ में ₹943, जोधपुर में लगभग ₹920 के आसपास और अन्य जिलों में भी ₹60 की बढ़ोतरी देखी गई.

आम घरों में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले इस सिलेंडर की बढ़ती कीमत से मध्यम और निम्न वर्ग के परिवारों पर बोझ बढ़ गया है. विशेष रूप से होली और गर्मियों के मौसम में गैस की मांग बढ़ने के बावजूद यह वृद्धि आई है. कई जगहों पर लोगों ने शिकायत की है कि बढ़ी कीमतों के साथ ही डिलीवरी में देरी भी हो रही है.

विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले महीनों में अगर क्रूड ऑयल की कीमतें स्थिर नहीं हुईं तो आगे भी एलपीजी रेट्स में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है. सरकार ने अभी तक कोई सब्सिडी बढ़ोतरी की घोषणा नहीं की है, हालांकि Ujjwala योजना के तहत गरीब परिवारों को सब्सिडी मिलती रहती है. उपभोक्ताओं को सलाह दी जा रही है कि वे गैस का इस्तेमाल समझदारी से करें और अनावश्यक खपत से बचें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!