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मजदूर दिवस पर महंगाई का वार! ‘छोटू’ सिलेंडर महंगा, कॉमर्शियल गैस 3000 पार

Jaipur News: मजदूर दिवस पर महंगाई का झटका मिला है. 5 किलो LPG सिलेंडर 241 रुपये महंगा, तो वहीं, कॉमर्शियल सिलेंडर 3000 पार हो गया है. रोज कमाने-खाने वाले मजदूरों पर सीधा असर पड़ा है. रसोई से लेकर चाय तक सब महंगा होने की आशंका है.
 

Edited bySandhya YadavReported byDeepak Goyal
Published: May 01, 2026, 01:43 PM|Updated: May 01, 2026, 01:43 PM
मजदूर दिवस पर महंगाई का वार! ‘छोटू’ सिलेंडर महंगा, कॉमर्शियल गैस 3000 पार
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Jaipur News: मजदूर दिवस..यानी मेहनतकश हाथों के सम्मान का दिन लेकिन आज तस्वीर कुछ और ही है, जिस चूल्हे पर मजदूर की रोटी सिकती है, उसी पर आज महंगाई की आग और तेज हो गई है. छोटा सा 5 किलो का ‘छोटू’ सिलेंडर, जो गरीब और प्रवासी मजदूरों का सहारा था. अब 241 रुपये महंगा हो गया है. सोचिए, जो रोज कमाता है और रोज खाता है. उसके लिए रोटी पकाना ही अब महंगा सौदा बन गया है और दूसरी तरफ कॉमर्शियल सिलेंडर पहली बार 3000 के पार. होटल-ढाबों से लेकर चाय की केतली तक, हर जगह महंगाई का धुआं उठने वाला है. सवाल सीधा है, क्या मजदूर दिवस पर यही ‘तोहफा’ है उन हाथों के लिए, जो शहरों को चलाते हैं?

मजदूर दिवस…एक ऐसा दिन जब मेहनतकश हाथों के सम्मान की बात होती है. लेकिन इस बार कहानी कुछ और ही है. यहां श्रमिकों को सम्मान नहीं, बल्कि महंगाई का ऐसा झटका मिला है, जिसने उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को और मुश्किल बना दिया है. शहर की गलियों, निर्माण स्थलों और छोटे-छोटे किराए के कमरों में रहने वाले मजदूरों और प्रवासी परिवारों के लिए 5 किलो का FTL सिलेंडर एक बड़ा सहारा था. छोटा, सस्ता और मैनेजेबल....यही वजह थी कि इसे खास तौर पर उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर उपलब्ध कराया गया था. ताकि वे शहर में टिक सकें और पलायन कम हो. लेकिन अब इसी सिलेंडर की कीमत में 241 रुपये की बढ़ोतरी ने पूरा गणित बिगाड़ दिया है. अब 833 से 857 रुपये तक पहुंच चुकी कीमत ने इस सहारे को भी महंगा बना दिया है.

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क्या कहना है श्रमिकों का
विडंबना यह है कि प्रति किलो के हिसाब से यही छोटा सिलेंडर सबसे महंगा पड़ रहा है. जहां घरेलू गैस करीब 64 रुपये प्रति किलो के आसपास बैठती है. वहीं 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत लगभग 166 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है. यह असमानता सीधे उस तबके को चोट पहुंचा रही है, जो पहले ही आर्थिक रूप से सबसे कमजोर है. श्रमिक कहते है दिनभर मजदूरी करके 400-500 रुपये कमाते हैं, उसमें से अगर गैस ही इतनी महंगी हो जाए तो बच्चों का पेट कैसे भरें. ऐसे में कई परिवार अब फिर से लकड़ी और कोयले की ओर लौटने को मजबूर हो रहे हैं. वही पुराना धुआं, वही सेहत का खतरा. एलपीजी की कमी के कारण पहले ही कई मजदूर शहर छोड़ने को मजबूर हो रहे थे. तब सरकार और कंपनियों ने छोटे सिलेंडर की उपलब्धता बढ़ाकर राहत देने की कोशिश की थी. लेकिन अब कीमतों में उछाल ने उसी राहत को खत्म कर दिया है. मजदूर फिर से उसी मोड़ पर खड़े हैं रुकें या लौट जाएं गांव?


सबसे महंगी गैस गरीबों के हिस्से
विडंबना यह है कि जो सिलेंडर गरीबों और श्रमिकों के लिए बना था, वही अब सबसे महंगा पड़ रहा है.
5 किलो FTL सिलेंडर की कीमत-833 रुपये- यानि की 166 रुपये प्रति किलो.
घरेलू सिलेंडर की कीमत-916 रुपये- यानि की 64 रुपये प्रति किलो गैस.
कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 3099 रुपये- यानि की करीब 163 रुपये प्रति किलो गैस.
यानि गरीब मजदूरों को ही गैस सबसे महंगी खरीदनी पड़ रही है.
घरेलू गैस सिलेंडर और कॉर्मिशल सिलेंडर के दाम में 100 रुपये किलो का अंतर हो गया हैं.
अब इस अंतर से कालाबाजारी की संभावना भी बढ़ेगी.

होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट पर महंगाई का अटैक
एलपीजी संकट के बीच अब महंगाई ने आम आदमी की रसोई और बाजार दोनों पर सीधा असर डालना शुरू कर दिया है. कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम पहली बार 3000 रुपये के पार पहुंच गए हैं. 19 किलो का कॉमर्शियल सिलेंडर अब 2106 रुपये से सीधे बढ़कर 3099 रुपये तक पहुंच गया है. यानी एक ही झटके में 993 रुपये की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वहीं पिछले चार महीनों में कुल 1490 रुपये की बढ़ोतरी ने कारोबारियों की कमर तोड़ दी है. जहां 31 दिसंबर तक यही सिलेंडर 1669 रुपये में मिल रहा था, वहीं अब 1 मई को इसकी कीमत 3099 रुपये हो चुकी है. कीमतों का यह सफर धीरे-धीरे नहीं, बल्कि लगातार बढ़ते दबाव के साथ आगे बढ़ा है. जनवरी में 111 रुपये, फरवरी में 49.50 रुपये, मार्च में 141.50 रुपये और अप्रैल में 195 रुपये की बढ़ोतरी के बाद अब यह बड़ा उछाल आया है.

कॉमर्शियल गैस की कीमत बढ़ने का असर अब सीधे आम आदमी की थाली पर दिखने लगा है. होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि बढ़ती लागत को लंबे समय तक वे खुद नहीं झेल सकते. ऐसे में चाय, नाश्ता, थाली और फास्ट फूड जैसी चीजों के दाम बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है. कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का असर सिर्फ होटल उद्योग तक सीमित नहीं रहेगा. शादी-ब्याह, कैटरिंग और बड़े आयोजनों का बजट भी अब बढ़ना तय है. जहां पहले तय खर्च में काम हो जाता था, अब हर प्लेट पर अतिरिक्त बोझ जुड़ता जाएगा.

बहरहाल, एलपीजी संकट के बीच लगातार बढ़ती कीमतों ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि महंगाई की इस आग में आम आदमी कितनी देर तक झुलसेगा. रसोई से लेकर सड़क किनारे की चाय तक हर जगह अब कीमतें बढ़ने का असर दिखने लगा है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब गैस महंगी होगी, तो क्या अब स्वाद भी महंगा हो जाएगा.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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