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Jaipur: बुकिंग के बाद भी नहीं मिल रहा सिलेंडर! जयपुर में गैस सप्लाई पर सवाल

Jaipur News: जयपुर में घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध रीफिलिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई के बाद एक गैस एजेंसी को सस्पेंड कर दिया गया, जिससे उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बुकिंग के बावजूद सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हो रही और लोग एजेंसी के चक्कर काट रहे हैं. हालांकि हाईकोर्ट से एजेंसी को अंतरिम राहत मिल गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर संकट अभी भी बरकरार है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByDeepak Goyal
Published:Mar 18, 2026, 11:24 AM IST | Updated:Mar 18, 2026, 11:24 AM IST

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Jaipur: बुकिंग के बाद भी नहीं मिल रहा सिलेंडर! जयपुर में गैस सप्लाई पर सवाल

Jaipur News: जयपुर में 4 दिन पहले घरेलू सिलेंडर से कॉमर्शियल सिलेंडर में अवैध रीफिलिंग का खेल पकड़ा गया. कार्रवाई के बाद बीपीसी की उर्मिल गैस एजेंसी को सस्पेंड कर दिया गया लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का खामियाजा अब आम उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है. सिलेंडर की सप्लाई ठप है, बुकिंग के बाद भी डिलीवरी नहीं हो रही और सबसे बड़ी बात कनेक्शन किस एजेंसी को ट्रांसफर हुए इसकी कोई जानकारी नहीं. हालांकि मामले में अब हाईकोर्ट से एजेंसी को राहत मिल गई है. लेकिन सवाल अब भी कायम है कि आखिर उपभोक्ताओं को राहत कब मिलेगी.

राजधानी जयपुर में घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध रीफिलिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई के बाद भारत पेट्रोलियम (BPC) की उर्मिल गैस एजेंसी को सस्पेंड कर दिया गया. हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट से एजेंसी को अंतरिम राहत मिल गई है. लेकिन एलपीजी उपभोक्ता परेशानी झेल रहे हैं. जिला रसद अधिकारी (DSO) की टीम ने 13 मार्च को सांगानेर स्थित चीलगाड़ी रेस्टोरेंट के पास कार्रवाई करते हुए उर्मिल गैस एजेंसी की एक पिकअप को पकड़ा था. इस पिकअप में करीब 83 घरेलू गैस सिलेंडर रखे हुए थे.

जांच में सामने आया कि घरेलू सिलेंडरों की सील तोड़कर उनसे गैस निकालकर कॉमर्शियल सिलेंडरों में भरी जा रही थी. कार्रवाई के दौरान 15 सिलेंडरों में 2 से 3 किलो तक गैस कम पाई गई. टीम ने मौके से एक एलपीजी ट्रांसफर मशीन, कमर्शियल सिलेंडर और वाहन को भी जब्त किया. इस अनियमितता के बाद एजेंसी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया. एजेंसी सस्पेंड होने के बाद सबसे ज्यादा परेशानी उपभोक्ताओं को झेलनी पड़ रही है. गैस सिलेंडर की सप्लाई ठप हो गई है और बुकिंग के बाद भी डिलीवरी नहीं हो रही. उपभोक्ता रोजाना एजेंसी के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें न तो कोई स्पष्ट जवाब मिल रहा है और न ही यह जानकारी कि उनके कनेक्शन किस दूसरी एजेंसी को ट्रांसफर किए गए हैं. गैस एजेंसी पर ताले गए है. मोबाइल नंबर पर अब कोई कॉल नही उठा रहा है. ई-केवाईसी की प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है, जिसके लिए उपभोक्ताओं को बार-बार भटकना पड़ रहा है.

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पूरे मामले में भारत पेट्रोलियम कंपनी (BPC) के अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट से स्टे मिलने के बाद एजेंसी की सप्लाई फिर से शुरू कर दी गई है और कल से सभी उपभोक्ताओं को नियमित रूप से गैस सिलेंडर मिलने लगेंगे.

गौरतलब है कि एजेंसी संचालक की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता वीरेंद्र लोढ़ा ने पक्ष रखते हुए कहा कि 14 मार्च 2026 को जारी कारण बताओ नोटिस में 15 दिन में जवाब मांगा गया था, लेकिन बिना जवाब का इंतजार किए ही एजेंसी का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया, जो प्रक्रिया के विपरीत है. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है. साथ ही, कोर्ट ने अंतरिम आदेश में सस्पेंशन के प्रभाव पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि एजेंसी अपने मौजूदा उपभोक्ताओं को सेवाएं जारी रख सकेगी.


बहरहाल,फिलहाल राहत की बात ये है कि हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एजेंसी को अस्थायी तौर पर काम करने की अनुमति मिल गई है लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि उपभोक्ताओं की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है. सवाल यही है कि आखिर कब तक उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर मिल पाएगा.

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