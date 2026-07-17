/डोटासरा के आरोपों पर मदन राठौड़ का पलटवार, बोले- 'जो जैसा होता है, वैसा ही दूसरों को समझता है'

Jaipur News: बीजेपी और कांग्रेस के बीच सिर्फ पंचायत निकाय चुनाव ही नहीं, बल्कि तबादलों के मुद्दे पर भी जुबानी जंग जारी है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के तबादलों में भ्रष्टाचार के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया. राठौड़ ने कहा कि डोटासरा को लेकर कहा कि जो व्यक्ति जैसा होता है, वह दूसरों के बारे में भी वैसा ही सोचता है. वहीं RSS पर टिप्पणी करने पर डोटासरा को संघ में आकर देखने की सलाह दी.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पैसे लेकर तबादले करने सहित बीजेपी को कई मुद्दों पर घेरा. डोटासरा के इन आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जोरदार पलटवार किया. डोटासरा ने सरकार में पैसे लेकर तबादले करने और मंत्री के इर्द गिर्द दलाल होने का आरोप लगाया. इस पर बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस बिना तथ्यों के आरोप लगाकर राजनीतिक माहौल बनाना चाहती है. जो व्यक्ति जैसा होता है, वैसा सोचता है. तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डोटासरा की मौजूदगी मे पूछा था तबादला के पैसा लिए जा रहे हैं तब शिक्षकों ने कहा कि उनसे पैसे लिए जा रहे हैं.

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जरूरतमंद लोगों के कार्य प्राथमिकता से किए जा रहे हैं

राठौड़ ने दावा किया कि बीजेपी सरकार में ट्रांसफर सहित सभी कार्य पारदर्शिता के साथ किए जा रहे हैं और किसी भी प्रकार के लेन-देन का सवाल ही नहीं है. जरूरतमंद लोगों के कार्य प्राथमिकता से किए जा रहे हैं तथा शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है. यह सच है कि सब लोगों के तबादले नहीं किए जा सकते हैं, सब संतुष्ट भी नहीं हो सकते हैं. उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर डोटासरा को घेरते हुए कहा कि डोटासरा को खुद के कार्यकाल के बारे में झांक लेना चाहिए. यह सही है जो व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही सोचता है. उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डोटासरा की मौजूदगी मे पूछा था तबादलों के लिए पैसा लिए जा रहे हैं, तब शिक्षकों ने कहा था कि हां लिए जा रहे हैं.

मदन राठौड़ ने कुछ यूं किया कांग्रेस पर हमला

डोटासरा के बीजेपी सरकार में आपातकाल की संज्ञा देने पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि देश ने वास्तविक आपातकाल इंदिरा गांधी के शासनकाल में देखा था, जब नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन हुआ था. लोगों को जबरन जेलों में बंद किया गया और जबरन नसबंदी जैसे कदम उठाए गए. उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार संविधान, कानून के शासन और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है. प्रदेश में कानून-व्यवस्था मजबूत है और विकास कार्य गति से आगे बढ़ रहे हैं.



डोटासरा के आरोपों पर मदन राठौड़ का जवाब

RSS पर डोटासरा के आरोपों को लेकर मदन राठौड़ ने कहा कि वो आरएसएस और बीजेपी के बारे में वो क्या जानें . आरएसएस शुद्ध रूप से सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है. राष्ट्रीय चरित्र युक्त नागरिक तैयार करता है . देशभक्त नागरिक तैयार करना काम है. बीजेपी राजनीतिक संगठन है. संघ के लोग कहीं भी आ जा सकते हैं, डोटासरा आरएसएस ज्वॉइन कर सकते हैं, देखें तो सही क्या होता है. महात्मा गांधी तक संघ शिविर में गए थे उन्होंने संघ की प्रशंसा की थी. डोटासरा को सुझाव देते हुए कहा कि आरएसएस में जाओगे तो पता चलेगा कि क्या संगठन है. इस तरह बदनाम करना ठीक नहीं है. आएसएस निष्कलंक राष्ट्रवादी संगठन है.