Rajasthan News: राजस्थान से निकली बस यूपी में हुई हादसे का शिकार, छठ महापर्व पर जयपुर से बिहार मधुबनी जा रही थी गाड़ी

Rajasthan Bus Accident News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे ने छठ महापर्व के लिए घर लौट रहे यात्रियों को दहशत में डाल दिया. जयपुर से बिहार के मधुबनी जा रही एक लग्जरी बस तरयासुजान थाना क्षेत्र में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई. इस हादसे में 24 यात्री घायल हो गए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है. बस में कुल 80 यात्री सवार थे, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया और जांच शुरू कर दी है.

हादसे का भयावह मंजर

हादसा गुरुवार सुबह करीब 6 बजे तरयासुजान थाना क्षेत्र के बहादुरपुर पुलिस चौकी के पास एक पेट्रोल पंप के सामने हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जयपुर से रात को रवाना हुई यह लग्जरी बस बिहार के मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा और समस्तीपुर के यात्रियों को लेकर छठ पूजा के लिए जा रही थी. ओवरटेक करने के प्रयास में चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई. हादसे के बाद बस में चीख-पुकार मच गई. यात्रियों ने बताया कि बस की रफ्तार काफी तेज थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ.

घायलों को अस्पताल पहुंचाया

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और राहगीर मौके पर पहुंचे और घायलों को बस से बाहर निकालने में मदद की. तरयासुजान थाना पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया. सभी 24 घायलों को एंबुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस के अनुसार, कुछ घायलों की हालत गंभीर है, लेकिन अभी तक किसी की मौत की सूचना नहीं है. घायलों के परिजनों को सूचित किया जा रहा है.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

हादसे के बाद बस को सड़क से हटाने के लिए जेसीबी का उपयोग किया गया, जिसके कारण हाईवे पर करीब दो घंटे तक जाम की स्थिति रही. पुलिस ने बताया कि बस जयपुर से मधुबनी के लिए रवाना हुई थी. प्रारंभिक जांच में चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार हादसे का कारण मानी जा रही है. पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और चालक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है. स्थानीय प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए हाईवे पर गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं.

