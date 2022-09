जयपुर: मद्रास सीजे जस्टिस एमएन भंडारी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, SAFMA के बने चैयरमेन

Jaipur: नई दिल्ली, मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम एन भण्डारी को केंद्र सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए अपीलांट ट्रीब्यूनल SAFEMA(appellate tribunal under the smugglers and foreign exchange manipulators act ) को चैयरमेन नियुक्त किया गया है.

देश की सर्वोच्च अदालत में कुल स्वीकृत जजों के 34 पदों पर सीजेआई यूयू ललित सहित कुल 30 जज कार्यरत हैं. हाल ही में, जस्टिस एन वी रमन्ना के सीजेआई पद से सेवानिवृत्त होने पर सर्वोच्च अदालत में चौथा पद रिक्त हुआ था. जस्टिस यूयू ललित के देश के 49 वें सीजेआई बनने के बाद अगले 1-2 सप्ताह में उनके कार्यकाल की पहली कॉलेजियम की बैठक हुई थी.

जस्टिस भण्डारी 12 सितंबर को ही मद्रास हाईकोर्ट सीजे के पद से सेवानिवृत हो रहे है. सेवानिवृत होने के साथ ही वे 13 सितंबर के बाद इसे जॉइन करेंगे. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार मुख्य न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त होने के बाद 30 दिन के भीतर इस पर जॉइन कर सकेंगे. जॉइन करने के बाद से लेकर 4 वर्ष तक उनका कार्यकाल रहेगा.

जस्टिस एम एन भण्डारी मूल राजस्थान हाईकोर्ट के जज हैं जिन्होंने 5 जुलाई 2007 को हाईकोर्ट में जज नियुक्त किया गया था. करीब 12 साल राजस्थान हाईकोर्ट में जज रहने के बाद मार्च 2019 में उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट में किया गया था.

26 जून 2021 को उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट से उन्हें 22 नवंबर 2021 को मद्रास हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाकर भेजा गया. बाद में 14 फरवरी 2022 को उन्हें मद्रास हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था.

