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'बच्चा कहता रहा, स्कूल तमाशा देखता रहा', गले में फंसी पेटीज और चली गई 12वीं के छात्र प्रिंस की जान

गले में कुछ फंसने पर जल्द से जल्द मदद करना इंसानी फितरत होती है.कोई पीठ थपथपाता है तो कोई पानी पिलाने दौड़ता है, लेकिन इस मामले में स्कूल के स्टाफ की बेरुखी और लापरवाही हैरान करने वाली है. झोटवाड़ा के महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी में छात्र की मौत हो गई. मौत का कारण गले में पेटीज का टुकड़ा फंसना बताया जा रहा है.  
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Dinesh Tiwari
Published:Aug 14, 2026, 01:41 PM IST | Updated:Aug 14, 2026, 01:50 PM IST
'बच्चा कहता रहा, स्कूल तमाशा देखता रहा', गले में फंसी पेटीज और चली गई 12वीं के छात्र प्रिंस की जान
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: नीरजा मोदी स्कूल प्रशासन की लापरवाही से हुई एक बच्ची की मौत का मामला अभी ठंड भी नहीं हुआ कि झोटवाड़ा के महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल की की लापरवाही की वजह से एक और स्कूली छात्र की मौत हो गई. स्कूल परिसर में बनी कैंटीन में पेटिस खाने से 12वीं कक्षा के प्रिंस सोनी की मौत का मामला अब तूल पकड़ रहा है और आक्रोशित परिजन व स्थानीय लोग और छात्र-छात्राएं स्कूल प्रशासन स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

झोटवाड़ा के महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं कक्षा के छात्र प्रिंस सोनी ने कल करीब 10:00 बजे स्कूल के कैंटीन से पेटीज खाने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई. बताया जा रहा है कि इस तबीयत खराब होने के कुछ समय के बाद ही उसने स्कूल में ही दम तोड़ दिया, लेकिन इस पूरे मामले में स्कूल प्रशासन की गंभीर लापरवाही निकलकर सामने आई. स्कूल प्रशासन ने बच्चों को उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद ना ही कोई फर्स्ट एड दिया और ना ही संबंधित किसी अस्पताल में इलाज करवाया जो प्रिंस की मौत का मुख्य कारण बना.

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टीचर से कहा कि तुम पीछे जाकर लेट जाओ

प्रत्यक्षदर्शी बच्चे ने बताया कि प्रिंस और हम सभी एक साथ पेटीज खा रहे थे. इस दौरान उसके गले में कुछ फंसा. उसने टीचर को बोला कि उसकी तबियत ठीक नहीं है, तो टीचर से कहा कि तुम पीछे जाकर लेट जाओ और उसकी और कोई ध्यान नहीं दिया. वहीं, प्रिंस की तबीयत ज्यादा खराब हो गई क्योंकि उसको सांस नहीं आ रही थी, उसका शरीर नीला पड़ गया था, जिससे उसकी मौत हो गई.

प्रिंस की मां ने कहा-आधे घंटे से ज्यादा समय के बाद दी जानकारी
इस मामले को लेकर 12वीं के छात्र प्रिंस की मां निर्मला सोनी का कहना है कि प्रिंस सोनी जब कल स्कूल आया था तो घर से पूर्ण रूप से स्वस्थ था और घर से दूध दलिया खाकर निकला था, लेकिन जब लंच के दौरान उसने पेटीज खाई और पेटीज उसके गले में फंस गई तो स्कूल प्रशासन ने उसकी मदद नहीं की, ना कोई फर्स्ट एड दिया और नहीं उसका अस्पताल में इलाज करवाया, जिस वजह से श्वास नली में फंसी पेटीज के टुकड़ों की वजह से उसका दम घटने से मौत हो गई.

प्रिंस की मां ने कहा कि स्कूल प्रशासन की तरफ से उन्हें तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा समय के बाद सूचना दी और उसमें भी स्पष्ट रूप से स्कूल आने के लिए कार लेकर आने को कहा और बच्चे को इलाज करवाने के लिए ले जाने की बात कही. स्कूल प्रशासन ने अपने संसाधनों से बच्चे का इलाज नहीं करवाया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई

स्कूल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग
प्रिंस की मां ने कहा कि मेरे बेटे की मौत के मामले में स्कूल प्रशासन के गंभीर लापरवाही रही है. वह पहले में भी कई बार इस तरह की स्कूल प्रशासन के लापरवाही और कठोर व्यवहार की शिकायत करता रहा, लेकिन हम बच्चे का पक्ष नहीं लेकर चुप रहे, लेकिन अब जब उनके कठोर व्यवहार और लापरवाही की वजह से बच्चे की मौत हो गई तो स्कूल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. साथ ही स्कूल की मान्यता रद्द कर बंद करने की मांग कर रहे हैं. निर्मल सोनी ने कहा कि इस स्कूल की लापरवाही की वजह से और किसी मां की कोख ना उजुड़े किसी और बच्चे की मौत ना हो इसलिए इस मौत के संस्थान को बंद कर दिया जाए.

वहीं, प्रशासन की तरफ से अब पूरे मामले की इस जांच शुरू कर दी गई है. मौके से एफएसएल टीम ने भी साक्ष जुटा लिए. साथ ही स्वास्थ्य विभाग की फूड सेफ्टी टीम भी मौके पर पहुंचकर स्कूल कैंटीन की जांच में जुटी है, तो वहीं पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए झोटवाड़ा थाना प्रभारी रायल सिंह ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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