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जयपुर के महारुद्र शक्तिपीठ मंदिर में शिवलिंग पर दिखा नाग-नागिन का जोड़ा, भक्तों की लगी भारी भीड़

जयपुर के आमेर स्थित महारुद्र शक्तिपीठ मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के अवसर पर शिवलिंग के पास नाग-नागिन का जोड़ा दिखाई दिया. अचानक सांपों के पहुंचने से श्रद्धालुओं में कौतूहल और उत्साह का माहौल बन गया. भक्तों ने इस अनोखे दृश्य को मोबाइल कैमरों में कैद किया.
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Damodar prasad raigar
Published:Aug 17, 2026, 04:29 PM IST | Updated:Aug 17, 2026, 04:29 PM IST
जयपुर के महारुद्र शक्तिपीठ मंदिर में शिवलिंग पर दिखा नाग-नागिन का जोड़ा, भक्तों की लगी भारी भीड़
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: सावन मास के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के अवसर पर आमेर स्थित महारुद्र शक्तिपीठ मंदिर में उस समय श्रद्धालुओं की आस्था और कौतूहल का अनोखा संगम देखने को मिला, जब मंदिर में पूजा-अर्चना के दौरान नाग-नागिन का जोड़ा दिखाई दिया.

शिवलिंग के पास नाग-नागिन के जोड़े को देखकर मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं में उत्सुकता बढ़ गई. देखते ही देखते यह खबर आसपास के क्षेत्र में फैल गई और बड़ी संख्या में भक्त इस नजारे को देखने के लिए मंदिर परिसर में पहुंचने लगे.

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मंदिर के पुजारी अविनाश मिश्रा ने बताया कि सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के मौके पर मंदिर में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा-अर्चना कर रहे थे. इसी दौरान अचानक नाग-नागिन का जोड़ा मंदिर परिसर में आ गया. दोनों सांप शिवलिंग के आसपास दिखाई दिए, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों में हलचल मच गई. कुछ समय के लिए श्रद्धालुओं की आवाजाही भी प्रभावित हुई.

नाग पंचमी पर दिखा नाग-नागिन का जोड़ा
नाग पंचमी के दिन शिवलिंग के पास नाग-नागिन का जोड़ा दिखाई देने से श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला. भक्तों ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल कैमरों में कैद किया वही मंदिर में मौजूद कई लोगों के लिए यह दृश्य बेहद रोमांचकारी और लंबे समय तक याद रहने वाला रहा.

घटना के बाद सर्प मित्र और स्थानीय लोगों ने लोगों से अपील की कि रिहायशी या धार्मिक स्थलों पर सांप दिखाई देने पर घबराने के बजाय वन विभाग या प्रशिक्षित सर्प मित्रों को सूचना दें. सांपों को मारने या उन्हें नुकसान पहुंचाने के बजाय सुरक्षित रेस्क्यू कर उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ना ही बेहतर विकल्प है.

सावन के तीसरे सोमवार को शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
इधर, सावन के तीसरे सोमवार को सीकर शहर के प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली. भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में भक्त मंदिरों में पहुंचे. मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों से गूंज उठे और पूरा वातावरण भक्तिमय नजर आया.

शहर के श्री कल्याण धाम मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर और सिद्धेश्वर महादेव मंदिर सहित विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की कतारें लगी रहीं. भक्तों ने भगवान शिव का जल और दूध से अभिषेक किया. इसके साथ ही बेलपत्र, धतूरा, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की.

मंदिरों में विशेष सजावट और व्यवस्थाएं
सावन के सोमवार को देखते हुए मंदिरों में विशेष सजावट और व्यवस्थाएं की गईं. बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंचे. श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से परिवार में सुख-समृद्धि, खुशहाली और शांति की कामना की.

श्रद्धालुओं ने बताया कि सावन के सोमवार को भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक करने से मन को बहुत शांति मिलती है. हम हर साल सावन में मंदिर आते हैं और आज भी भगवान भोलेनाथ से परिवार की सुख-समृद्धि और सभी के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की. सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है. सोमवार को मंदिर आकर पूजा करने और भगवान शिव का अभिषेक करने से बहुत अच्छा महसूस होता है. मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है और पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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