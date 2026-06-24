/जयपुर के अस्पताल ने रचा मेडिकल इतिहास, गर्भ में ही किया गया दिल का इलाज

Jaipur News: महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, जयपुर की फीटल कार्डियोलॉजी डॉक्टर ने एक दुर्लभ एवं जीवन-रक्षक उपचार कर गर्भस्थ शिशु की जान बचाने में सफलता प्राप्त की है.

गर्भावस्था के 25वें सप्ताह में भ्रूण में सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया (SVT) नामक गंभीर हृदय गति विकार का पता चला, जिसमें शिशु का हृदय अत्यधिक तेज गति से धड़क रहा था. इस स्थिति के कारण भ्रूण को हार्ट फेलियर और गर्भ में ही मृत्यु का गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था.

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72 घंटे के भीतर भ्रूण की हृदय गति हुई सामान्य

फीटल एवं पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. प्रेरणा भट ने शिशु की बीमारी का पता लगाकर उपचार शुरू किया. शिशु तक दवा पहुंचाने के लिए गर्भवती महिला को ट्रांसप्लेसेंटल एंटी-अरिदमिक थेरेपी दी गई. उपचार शुरू होने के मात्र 72 घंटे के भीतर भ्रूण की हृदय गति सामान्य हो गई, जिससे गर्भावस्था सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सकी.

हृदय गति संबंधी समस्या

लगभग दस सप्ताह तक भ्रूण की स्थिति स्थिर बनी रही, लेकिन गर्भावस्था के 35वें सप्ताह में हृदय गति संबंधी समस्या के फिर से सामने आने पर प्रसव कराने का निर्णय लिया गया. जन्म के बाद भी नवजात में 48 घंटे तक टैकीअरिदमिया स्थिति बनी रही. विशेषज्ञों ने दो एंटी-अरिदमिक दवाओं की सहायता से इस स्थिति को नियंत्रित किया और 72 घंटे के भीतर शिशु की हृदय गति पूर्णतः सामान्य हो गई. अब नवजात स्वस्थ है और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.

डॉ. प्रेरणा भट ने बताया कि फीटल कार्डियोलॉजी सेवाओं की वजह से अब कई गंभीर हृदय गति विकारों का गर्भावस्था के दौरान ही निदान और उपचार संभव हो गया है. इससे ऐसे शिशुओं के जीवन एवं स्वास्थ्य परिणामों में उल्लेखनीय सुधार आया है. उन्होंने कहा कि गर्भावस्था के इतने प्रारम्भिक चरण में इस प्रकार के जटिल मामलों का सफल उपचार देश के चुनिंदा केंद्रों पर ही संभव हो पाता है.

उन्होंने इस सफलता का श्रेय टीम वर्क को देते हुए बताया कि प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग और नवजात शिशु रोग विशेषज्ञों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही. महात्मा गांधी अस्पताल उत्तर भारत के अग्रणी संस्थानों में शामिल है, जहां फीटल एवं पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी की संपूर्ण सेवाएं उपलब्ध हैं. यहां जन्मजात हृदय रोगों और भ्रूण में होने वाले हृदय संबंधी विकारों का समय रहते निदान एवं उपचार कर बच्चों को बेहतर जीवन प्रदान किया जा रहा है.