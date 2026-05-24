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नेत्र कैंसर के इलाज में राजस्थान ने रचा इतिहास, 72 साल की महिला को मिली नई रोशनी

Rajasthan News: जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल ने नेत्र कैंसर उपचार के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए राजस्थान की पहली नेत्र प्लाक ब्रैकीथेरेपी प्रक्रिया आधुनिक तकनीक से 72 वर्षीय महिला मरीज की बची हुई एकमात्र आंख और उसकी दृष्टि का सफल इलाज किया गया. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byImran
Published: May 24, 2026, 06:23 PM|Updated: May 24, 2026, 06:23 PM
नेत्र कैंसर के इलाज में राजस्थान ने रचा इतिहास, 72 साल की महिला को मिली नई रोशनी
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: महात्मा गांधी अस्पताल के चिकित्सकों ने नेत्र कैंसर उपचार के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए राजस्थान की पहली नेत्र प्लाक ब्रैकीथेरेपी प्रक्रिया सफलतापूर्वक अंजाम दिया है.
एक ऐसी महिला मरीज का यह उपचार किया गया, जिसकी एक आंख पहले ही संक्रमण के कारण जा चुकी थी और दूसरी आंख में गंभीर कैंसर विकसित हो गया था. उल्लेखनीय है कि अस्पताल में अत्याधुनिक नेत्र कैंसर उपचार सेवाएं शुरू हो गई हैं.

नेत्र कैंसर विशेषज्ञ डॉ. रोलिका बंसल ने बताया कि अब तक नेत्र कैंसर के मामलों में आंख को निकालना ही एकमात्र विकल्प माना जाता था लेकिन अब नेत्र प्लाक ब्रैकीथेरेपी जैसी आधुनिक तकनीक से मरीज की आंख और दृष्टि दोनों को सुरक्षित रखने की संभावना बढ़ गई है.

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30 साल पहले संक्रमण के कारण हुई खराब

उन्होंने बताया कि 72 वर्षीय महिला मरीज की एक आंख लगभग 30 साल पहले संक्रमण के कारण नष्ट हो चुकी थी. ऐसे में दूसरी आंख को बचाना चिकित्सकों के लिए बड़ी चुनौती था. विशेषज्ञ टीम ने आधुनिक तकनीक के माध्यम से सफल उपचार कर मरीज की दृष्टि एवं आंख को सुरक्षित रखने में सफलता प्राप्त की. रोगी अब स्वास्थ्य लाभ ले रही है.

इस ऑपरेशन को नेत्र रोग विभाग, रेडिएशन, न्यूक्लियर मेडिसिन, कैंसर रोग विभाग एवं निश्चेतना विभाग की संयुक्त टीम ने सफल बनाया. डॉ. रोलिका बंसल के बताया कि अस्पताल में नेत्र कैंसर एवं नेत्र पुनर्निर्माण शल्य चिकित्सा के लिए विशेष उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है.

राज्य से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं

इसमें रेटिनोब्लास्टोमा, यूवियल मेलानोमा, कंजक्टाइवल कैंसर, ऑर्बिटल ट्यूमर, पलकों के कैंसर सहित कई जटिल रोगों का अत्याधुनिक उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि नेत्र रोगियों को इन सेवाओं का लाभ मिलेगा. इसके लिए राज्य से बाहर जाने की आवश्यकता अब नहीं रही.
नेत्र प्लाक ब्रैकीथेरेपी
नेत्र प्लाक ब्रैकीथेरेपी आंखों के कैंसर, विशेषकर नेत्र मेलेनोमा और रेटिनोब्लास्टोमा के इलाज के लिए एक अत्यधिक प्रभावी लक्षित विकिरण चिकित्सा है。इस प्रक्रिया में एक छोटी रेडियोधर्मी डिस्क (प्लाक) को सीधे ट्यूमर के ऊपर आंख की बाहरी सतह पर लगाया जाता है, जिससे आसपास के स्वस्थ ऊतकों को बचाते हुए ट्यूमर पर सीधा वार किया जा सकता है. यह सर्जरी कुछ घंटों में पूरी हो जाती है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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