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जयपुर में 27 साल के महेश की मौत बनी मर्डर मिस्ट्री! पत्नी समेत 4 लोगों पर हत्या का आरोप

जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में 27 वर्षीय महेश मीणा की मौत के मामले में CCTV फुटेज सामने आने के बाद नया मोड़ आया है. मृतक के पिता ने बहू कविता मीणा पर परिचितों के साथ मिलकर बेटे की हत्या की साजिश रचने और कथित तौर पर जहर देने का आरोप लगाया है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Published:Aug 19, 2026, 02:13 PM IST | Updated:Aug 19, 2026, 02:13 PM IST
जयपुर में 27 साल के महेश की मौत बनी मर्डर मिस्ट्री! पत्नी समेत 4 लोगों पर हत्या का आरोप
Image Credit: Rajasthan Crime

Rajasthan Crime: राजधानी जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में 27 वर्षीय महेश मीणा की मौत के मामले में नया मोड़ सामने आया है. मृतक के पिता बाबूलाल मीणा ने वारदात के आसपास लगे CCTV फुटेज खंगालकर बहू पर बेटे की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है. CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने मर्ग जांच के बाद रविवार शाम हत्या का मामला दर्ज किया है.

पुलिस के मुताबिक, मृतक महेश विश्वकर्मा इलाके की लोहे की चद्दर बनाने वाली कंपनी में काम करता था. करीब डेढ़ साल पहले उसकी शादी शिवदासपुरा निवासी कविता मीणा से हुई थी. 5 अगस्त को महेश अपनी पत्नी को दवाई दिलाने बाइक से निकला था, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटा.

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इसके बाद में पत्नी कविता ने महेश के छोटे भाई मनीष को फोन कर उसकी तबीयत खराब होने की जानकारी दी और विश्वकर्मा के 14 नंबर पुलिया के पास बुलाया. परिजन मौके पर पहुंचे तो महेश बाइक के पास सड़क किनारे बेहोशी की हालत में मिला. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

Rajasthan Crime

क्या है प्रेम- प्रसंग का मामला?
महेश की मौत के बाद पुलिस ने सामान्य मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. इसी दौरान मृतक के परिवार ने घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज जुटाई. पिता का आरोप है कि फुटेज में बहू कविता की बताई कहानी से अलग तस्वीर सामने आई. शुरुआती तौर पर पूरा मामला प्रेम- प्रसंग के चलते हत्या की साजिश का हो सकता है.

मृतक के परिवार के मुताबिक, कविता ने बताया था कि महेश की तबीयत खराब होने के बाद उसने उसे बाइक पर पीछे बैठाकर खुद से बांधा और घर लाने की कोशिश की थी. हालांकि CCTV फुटेज में कविता के साथ अन्य लोगों के भी मौके तक पहुंचने की बात सामने आने का दावा किया गया है.

आरोप-जहर देकर की हत्या
पुलिस के अनुसार, जांच में कविता के परिचित गणेश, अजय मीणा और गोलू प्रजापत के नाम सामने आए हैं. मृतक के पिता ने आरोप लगाया है कि पत्नी ने परिचितों के साथ मिलकर साजिश रची और महेश को कथित तौर पर जहर देकर उसकी हत्या कर दी.

हत्या या एक्सिडेंट में मौत?
फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और CCTV फुटेज समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है. पत्नी और उसके कथित साथियों पर लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच कर रही है. पुलिस की जांच के बाद ही साफ होगा कि मामला अवैध संबंध के चलते हत्या की साजिश का है या नहीं.

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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