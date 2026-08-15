Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /बिना OTP के खाते से उड़ गए 23 लाख! सीनियर सिटीजन कार्ड के नाम पर बुजुर्ग से साइबर ठगी

बिना OTP के खाते से उड़ गए 23 लाख! सीनियर सिटीजन कार्ड के नाम पर बुजुर्ग से साइबर ठगी

Rajasthan News: जयपुर के महेश नगर में बुजुर्ग से 23.20 लाख रुपये की साइबर ठगी हुई. ठग ने खुद को बैंक कर्मचारी बताकर सीनियर सिटीजन कार्ड का लालच दिया और वॉट्सऐप लिंक भेजा. लिंक खोलते ही बिना OTP खाते से रकम निकल गई. पुलिस ने जांच शुरू की.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Vishnu Prakash Sharma
Published:Aug 15, 2026, 08:33 PM IST | Updated:Aug 15, 2026, 08:33 PM IST
बिना OTP के खाते से उड़ गए 23 लाख! सीनियर सिटीजन कार्ड के नाम पर बुजुर्ग से साइबर ठगी
Image Credit: जयपुर के महेश नगर में बुजुर्ग से 23.20 लाख रुपये की साइबर ठगी हुई.

Rajasthan Crime News: जयपुर के महेश नगर इलाके में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है. यहां एक बुजुर्ग को सीनियर सिटीजन कार्ड के फायदे बताकर साइबर ठगों ने अपने जाल में फंसा लिया. ठगों ने वॉट्सऐप पर एक लिंक भेजा, जिसे खोलते ही बिना किसी ओटीपी के बैंक खाते से करीब 23 लाख 20 हजार 200 रुपये निकल गए. मोबाइल पर बैंक से पैसे निकलने के मैसेज आने के बाद परिवार को ठगी का पता चला. मामले में महेश नगर थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बैंक कर्मचारी बनकर किया फोन
महेश नगर की देवी चिरंजीवी कॉलोनी निवासी जगदीश प्रसाद के साथ यह ठगी हुई. पुलिस के मुताबिक 13 अगस्त को उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया था. कॉल करने वाले ने खुद को एयू स्मॉल बैंक का कर्मचारी बताया. इसके बाद उसने जगदीश प्रसाद को सीनियर सिटीजन कार्ड के बारे में जानकारी दी और इसके फायदे गिनाने लगा.

Add Zee News as a Preferred Source

कार्ड बनाने के नाम पर भेजी फाइल
ठग ने बुजुर्ग को अपनी बातों में फंसाने के बाद सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने की बात कही. इसके लिए वॉट्सऐप पर एक फाइल भेजी गई. आरोपी ने जगदीश प्रसाद से उस फाइल को खोलने के लिए कहा. बुजुर्ग ने जैसे ही वॉट्सऐप पर भेजी गई फाइल को क्लिक किया, उनके बैंक खाते से पैसे निकलने शुरू हो गए.

बिना OTP के खाते से निकल गए 23 लाख
पुलिस के अनुसार वॉट्सऐप पर भेजी गई फाइल को खोलने के बाद एयू स्मॉल बैंक खाते से अलग-अलग ट्रांजेक्शन में करीब 23 लाख 20 हजार 200 रुपये निकाल लिए गए. खास बात यह है कि इस पूरी ठगी में किसी ओटीपी की जानकारी नहीं ली गई. मोबाइल पर बैंक से पैसे निकलने के मैसेज आने के बाद जगदीश प्रसाद को मामले का पता चला.

बेटे ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट
बैंक खाते से बड़ी रकम निकलने की जानकारी मिलने के बाद जगदीश प्रसाद और उनके परिवार को साइबर फ्रॉड का पता चला. इसके बाद पीड़ित के बेटे सुनीश गोयल, जिनकी उम्र 56 साल है, महेश नगर थाने पहुंचे. उन्होंने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी और रिपोर्ट दर्ज करवाई.

पुलिस ने शुरू की साइबर फ्रॉड की जांच
महेश नगर थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ठगी में इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर, वॉट्सऐप लिंक और बैंक खाते से जुड़े लेन-देन की जानकारी जुटा रही है. मामले की जांच के बाद ठगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है.

लिंक खोलने से पहले रहें सावधान
साइबर क्राइम पुलिस लगातार लोगों को ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए जागरूक कर रही है. पुलिस की सलाह है कि अनजान नंबर से आए किसी भी लिंक या फाइल को बिना जांच के ओपन न करें. किसी के साथ बैंक से जुड़ी जानकारी और ओटीपी भी साझा नहीं करें. इसके बावजूद शहर में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं. हालांकि पुलिस कई मामलों में पीड़ितों की ठगी गई रकम रिकवर कराने में भी सफल रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

पहले नौकरी के नाम पर भेजते कंबोडिया, फिर बनाते थे साइबर ठग! राजस्थान पुलिस ने अब तक 10 आरोपियों को पकड़ा

झुंझुनूं में देर रात चोरों का आतंक, कई मकानों में चोरी की कोशिश, CCTV में वारदात कैद

काम के पैसे लेने गया था युवक, लोहे की रॉड से मारपीट का आरोप; परिवार ने मांगी कार्रवाई

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan crime
Rajasthan news
Jaipur news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बिना OTP के खाते से उड़ गए 23 लाख! सीनियर सिटीजन कार्ड के नाम पर बुजुर्ग से साइबर ठगी
2
3
4
5