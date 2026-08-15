/बिना OTP के खाते से उड़ गए 23 लाख! सीनियर सिटीजन कार्ड के नाम पर बुजुर्ग से साइबर ठगी

Rajasthan Crime News: जयपुर के महेश नगर इलाके में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है. यहां एक बुजुर्ग को सीनियर सिटीजन कार्ड के फायदे बताकर साइबर ठगों ने अपने जाल में फंसा लिया. ठगों ने वॉट्सऐप पर एक लिंक भेजा, जिसे खोलते ही बिना किसी ओटीपी के बैंक खाते से करीब 23 लाख 20 हजार 200 रुपये निकल गए. मोबाइल पर बैंक से पैसे निकलने के मैसेज आने के बाद परिवार को ठगी का पता चला. मामले में महेश नगर थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बैंक कर्मचारी बनकर किया फोन

महेश नगर की देवी चिरंजीवी कॉलोनी निवासी जगदीश प्रसाद के साथ यह ठगी हुई. पुलिस के मुताबिक 13 अगस्त को उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया था. कॉल करने वाले ने खुद को एयू स्मॉल बैंक का कर्मचारी बताया. इसके बाद उसने जगदीश प्रसाद को सीनियर सिटीजन कार्ड के बारे में जानकारी दी और इसके फायदे गिनाने लगा.

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कार्ड बनाने के नाम पर भेजी फाइल

ठग ने बुजुर्ग को अपनी बातों में फंसाने के बाद सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने की बात कही. इसके लिए वॉट्सऐप पर एक फाइल भेजी गई. आरोपी ने जगदीश प्रसाद से उस फाइल को खोलने के लिए कहा. बुजुर्ग ने जैसे ही वॉट्सऐप पर भेजी गई फाइल को क्लिक किया, उनके बैंक खाते से पैसे निकलने शुरू हो गए.

बिना OTP के खाते से निकल गए 23 लाख

पुलिस के अनुसार वॉट्सऐप पर भेजी गई फाइल को खोलने के बाद एयू स्मॉल बैंक खाते से अलग-अलग ट्रांजेक्शन में करीब 23 लाख 20 हजार 200 रुपये निकाल लिए गए. खास बात यह है कि इस पूरी ठगी में किसी ओटीपी की जानकारी नहीं ली गई. मोबाइल पर बैंक से पैसे निकलने के मैसेज आने के बाद जगदीश प्रसाद को मामले का पता चला.

बेटे ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट

बैंक खाते से बड़ी रकम निकलने की जानकारी मिलने के बाद जगदीश प्रसाद और उनके परिवार को साइबर फ्रॉड का पता चला. इसके बाद पीड़ित के बेटे सुनीश गोयल, जिनकी उम्र 56 साल है, महेश नगर थाने पहुंचे. उन्होंने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी और रिपोर्ट दर्ज करवाई.

पुलिस ने शुरू की साइबर फ्रॉड की जांच

महेश नगर थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ठगी में इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर, वॉट्सऐप लिंक और बैंक खाते से जुड़े लेन-देन की जानकारी जुटा रही है. मामले की जांच के बाद ठगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है.

लिंक खोलने से पहले रहें सावधान

साइबर क्राइम पुलिस लगातार लोगों को ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए जागरूक कर रही है. पुलिस की सलाह है कि अनजान नंबर से आए किसी भी लिंक या फाइल को बिना जांच के ओपन न करें. किसी के साथ बैंक से जुड़ी जानकारी और ओटीपी भी साझा नहीं करें. इसके बावजूद शहर में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं. हालांकि पुलिस कई मामलों में पीड़ितों की ठगी गई रकम रिकवर कराने में भी सफल रही है.