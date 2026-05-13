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जयपुर ट्रैफिक अलर्ट: महेश नगर फाटक बंद, इन अंडरपास से निकलें वरना फंसेंगे जाम में

Jaipur Traffic Update: जयपुर का महेश नगर फाटक 13 मई रात 9 बजे से 14 मई सुबह 7 बजे तक बंद रहेगा. रेलवे रखरखाव कार्य के चलते वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. लोगों को वैकल्पिक रूट अपनाने की सलाह दी गई है.
 

Edited bySandhya YadavUpdated bySandhya Yadav
Published: May 13, 2026, 07:24 AM|Updated: May 13, 2026, 07:24 AM
जयपुर ट्रैफिक अलर्ट: महेश नगर फाटक बंद, इन अंडरपास से निकलें वरना फंसेंगे जाम में
Image Credit: AI Generated

Jaipur Traffic Update: जयपुर शहर के सबसे व्यस्त रेलवे क्रॉसिंग क्षेत्रों में शामिल महेश नगर फाटक (फाटक संख्या 82X) को 13 मई की रात से 14 मई की सुबह तक बंद रखा जाएगा. रेलवे प्रशासन द्वारा यहां रखरखाव और आवश्यक तकनीकी कार्य किए जाने हैं, जिसके चलते इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी. ऐसे में यदि आप महेश नगर, गोपालपुरा, टोंक रोड, बरकत नगर या करतारपुरा क्षेत्र से होकर गुजरने की योजना बना रहे हैं, तो आपको पहले से वैकल्पिक मार्ग तय कर लेना चाहिए.

रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह फाटक जयपुर जंक्शन और दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन के बीच स्थित है और शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक माना जाता है. रोजाना हजारों वाहन इस रेलवे फाटक से गुजरते हैं. रात के समय भी यहां ट्रैफिक का दबाव बना रहता है, इसलिए फाटक बंद रहने के दौरान आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित होने की संभावना है.

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कब से कब तक बंद रहेगा फाटक

रेलवे प्रशासन की ओर से जारी सूचना के मुताबिक महेश नगर फाटक 13 मई की रात 9:00 बजे से बंद कर दिया जाएगा. इसके बाद 14 मई की सुबह 7:00 बजे तक यहां किसी भी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. करीब 10 घंटे तक चलने वाले इस ब्लॉक के दौरान रेलवे ट्रैक और फाटक से जुड़े रखरखाव कार्य किए जाएंगे.

अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा कारणों से फाटक के दोनों ओर बैरिकेडिंग की जाएगी और मौके पर रेलवे एवं ट्रैफिक पुलिस की टीमें भी तैनात रहेंगी ताकि लोगों को वैकल्पिक मार्गों की जानकारी दी जा सके.

जाम से बचने के लिए अपनाएं वैकल्पिक रास्ते

महेश नगर फाटक बंद रहने के कारण आसपास के मार्गों पर ट्रैफिक दबाव बढ़ सकता है. ऐसे में वाहन चालकों को पहले से ही वैकल्पिक रूट का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.

कल्याण नगर अंडरपास रहेगा बेहतर विकल्प

जो लोग टोंक रोड की ओर से महेश नगर, गोपालपुरा या आसपास के इलाकों की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए कल्याण नगर अंडरपास सबसे बेहतर विकल्प माना जा रहा है. इस मार्ग का उपयोग करने से लोग रेलवे फाटक वाले क्षेत्र में लगने वाले जाम से बच सकते हैं.

अर्जुन नगर अंडरपास से होगी समय की बचत

वहीं बरकत नगर, करतारपुरा और आसपास के क्षेत्रों से आने-जाने वाले लोगों को अर्जुन नगर अंडरपास का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. यह मार्ग अपेक्षाकृत कम व्यस्त रहता है और फाटक बंद रहने के दौरान यातायात को सुचारु बनाए रखने में मदद करेगा.

लोगों से समय रहते निकलने की अपील

रेलवे और ट्रैफिक प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले अपने रूट की योजना बना लें. खासकर ऑफिस से लौटने वाले लोगों और देर रात यात्रा करने वालों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है ताकि ट्रैफिक जाम की स्थिति से बचा जा सके.

अधिकारियों का कहना है कि रखरखाव कार्य पूरा होने के बाद 14 मई की सुबह 7 बजे फाटक को दोबारा खोल दिया जाएगा और सामान्य यातायात बहाल कर दिया जाएगा.


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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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