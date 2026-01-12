Zee Rajasthan
मकर संक्रांति के जश्न के लिए पूरी तरह तैयार है पिंक सिटी, आसमान में दिखेगा अद्भुत नजारा

Rajasthan Tourism: जयपुर में 14 जनवरी को जल महल पर राज्य स्तरीय पतंग महोत्सव 2026 का आयोजन होगा. गुलाबी नगरी के आसमान में देशी-विदेशी सैलानी 'वो काटा' के शोर के बीच पेंच लड़ाएंगे. पर्यटन विभाग ने इस जादुई उत्सव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं.

Kite Festival at Jal Mahal: राजस्थान में मकर संक्रांति का मतलब सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक गहरा अहसास और परंपराओं का संगम है. खासकर जब बात गुलाबी नगरी (जयपुर) की हो, तो यहां का जोश और आसमान का नजारा पूरी दुनिया में मशहूर है. राजस्थान पर्यटन विभाग ने इस साल भी 'काइट फेस्टिवल 2026' की भव्य तैयारियां पूरी कर ली हैं, जो 14 जनवरी को आसमान को सतरंगी रंगों से भरने जा रहा है.

जल महल पर सजेगा पतंगों का मेला
इस साल उत्सव का मुख्य केंद्र मानसागर झील स्थित जल महल को बनाया गया है. 14 जनवरी की सुबह होते ही यहां देशी-विदेशी सैलानियों का जमावड़ा शुरू हो जाएगा. पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित इस विशेष महोत्सव में अनुभवी पतंगबाज आसमान में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे.शाम होते-होते जयपुर का नीला आसमान हजारों रंग-बिरंगी पतंगों से पूरी तरह ढंक जाएगा,जो एक अनोखा नजारा प्रदर्शित करता है.

बाजारों में रौनक और मांझे की खनखनाक
उत्सव को लेकर शहर के बाजार, विशेषकर हवामहल बाजार और किशनपोल बाजार, पूरी तरह सज चुके हैं. दुकानों पर नीली-सुनहरी पन्नी वाली पतंगों से लेकर लंबी पूंछ और ड्रैगन वाली पतंगों की भरमार है. हर गली-नुक्कड़ पर चरखियां तैयार करने और मांझे को धार देने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है. पर्यटन विभाग ने सोशल मीडिया के जरिए सैलानियों को इस बार के विशेष इंतजामों की जानकारी साझा की है.

क्यों खास है जयपुर की संक्रांति?
मकर संक्रांति का सीधा संबंध सूर्य के उत्तरायण होने से है, जो सुख और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. पुराने समय में माना जाता था कि ठंड के बाद छत पर धूप में पतंग उड़ाने से शरीर को विटामिन-डी मिलता है. जोधपुर और उदयपुर में भी संक्रांति धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन जयपुर के परकोटे की छतों पर बजने वाले म्यूजिक, 'वो काटा' के शोर और तिल-गुड़ के लड्डुओं के स्वाद का कोई मुकाबला नहीं है. यह जश्न केवल सर्दियों की विदाई और गर्म दिनों की शुरुआत का ही नहीं, बल्कि जयपुर की उस जिंदादिली का है जो उसे दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर सबसे अलग बनाती है.

