मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझा बेचते पकड़े गए तो मुसीबत तय! परिंदों के लिए इमरजेंसी इंतजाम

Makar Sankranti 2026 Jaipur: मकर संक्रांति के त्योहार पर जयपुर में बड़े स्तर पर पतंगबाजी होती है. पतंगबाजी से घायल पक्षियों के उपचार के लिए जयपुर में पशुपालन विभाग की ओर से एक दर्जन से अधिक स्थानों पर पक्षी चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे. बुधवार को जयपुर में पशुपालन विभाग की टीमें अलर्ट मोड पर रहेंगी. 
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Kashi Ram
Published: Jan 14, 2026, 07:06 AM IST | Updated: Jan 14, 2026, 07:06 AM IST

मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझा बेचते पकड़े गए तो मुसीबत तय! परिंदों के लिए इमरजेंसी इंतजाम

Makar Sankranti 2026 Jaipur: पतंगबाजी जयपुराइट्स का पुराना पैशन है. हालांकि अब धारदार मांझे का उपयोग बढ़ा है, इस कारण पक्षियों की जान पर संकट पैदा हो जाता है. मकर संक्रांति के त्योहार के अवसर पर पतंगबाजी के कारण बड़ी संख्या में पक्षी घायल होते हैं. जयपुर शहर में घायल परिंदों के उपचार के लिए पशुपालन विभाग ने विशेष कवायद की है. पशुपालन विभाग के कार्यालय बुधवार को सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे. इस दौरान घायल पक्षियों को लाने के लिए पशुपालन विभाग की टीमें अलर्ट मोड पर रहेंगी.

बता दें कि पशुपालन एवं गोपालन सचिव डॉ. समित शर्मा ने मकर संक्रांति को लेकर पहले से एडवाइजरी जारी की हुई है. चाइनीज मांझे (नायलॉन/सिंथेटिक पतंग डोर) के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद इसके अवैध उपयोग से पशु-पक्षियों को नुकसान होता है.

आमजन और मूक पक्षियों के जीवन पर गंभीर खतरा उत्पन्न
पक्षियों को होने वाली गंभीर चोटों एवं मृत्यु की घटनाओं को अत्यंत चिंताजनक बताते हुए डॉ. समित शर्मा ने प्रदेशभर में जिलों के संयुक्त निदेशकों को एडवाइजरी जारी की है. मकर संक्रांति के पर्व पर पतंगबाजी में नायलॉन/सिंथेटिक सामग्री से निर्मित ’चायनीज मांझे’ और कांच/लोहे के चूर्ण से लेपित धागों के प्रयोग से आमजन और मूक पक्षियों के जीवन पर गंभीर खतरा उत्पन्न होता है.

आमजन घायल पक्षी दें, तो इन नम्बरों पर सूचना दें
प्रभारी पशु चिकित्सक : पशु चिकित्सालय का नाम : फोन नम्बर
पारी प्रभारी : पशु चिकित्सा पॉली क्लीनिक, एमआई रोड : 0141-2373237
डॉ. अमित कुमार गोयल : पशु चिकित्सालय, हीरापुरा : 9024754721
डॉ. रमेश कुमार शर्मा : पशु चिकित्सालय, गांधीनगर : 9784784230
डाॅ. नीरज शुक्ला : पशु चिकित्सालय, दुर्गापुरा : 9414028244
डाॅ.रणजीत सिंह : पशु चिकित्सालय, नाहरी का नाका : 9829182649
डाॅ. विक्रम सिंह : पशु चिकित्सालय, सिरसी : 9414467759
डाॅ. एनके बडगुर्जर : पशु चिकित्सालय, हरमाड़ा : 9660574813
डाॅ. पुष्पेंद्र कालोरिया : पशु चिकित्सालय, पुरानी बस्ती : 9414726733
डॉ. अखलेश जैन : पशु चिकित्सालय, आदर्श नगर : 6377663515
डाॅ. सुनील जैन : पशु चिकित्सालय, आमेर : 8302437820
डाॅ. मोहन लाल मीणा : पशु चिकित्सालय, जगतपुरा : 7742439975
डाॅ. निरूपा सिरवी : पशु चिकित्सालय, मानसरोवर : 9414324891
डाॅ. जितेन्द्र कुमार : पशु चिकित्सालय, जयपुर उत्तर : 8290015392
डाॅ. विक्रम सिंह : पशु चिकित्सालय, झोटवाड़ा : 9414467759
डाॅ.कौशल मण्डावरा : पशु चिकित्सालय, सांगानेर : 9413805218
डाॅ. अनिल कुमार : पशु चिकित्सालय, जयपुरा : 9414849055

सिंथेटिक मांझा बिक्री पर हो सकती है सजा
पशुपालन सचिव डॉ. समित शर्मा ने विभागीय अधिकारियों से कहा है कि सिंथेटिक या चाइनीज मांझा की बिक्री रोकने के लिए सख्त प्रवर्तन कार्यवाही की जाए. इसके लिए पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन के माध्यम से सघन तलाशी अभियान चलाकर प्रतिबंधित मांझे के स्टॉक को तत्काल जब्त कर इसके निर्माण, भंडारण और विक्रय पर पूर्ण रोक लगाई जाए. उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की सुसंगत धाराओं के तहत दंडात्मक कार्यवाही भी की जाए. उन्होंने बार-बार उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू करने के निर्देश दिए.

जनजागरुकता अभियान भी चलाए जा रहे
पशुपालन विभाग की ओर से जन जागरूकता अभियान चलाकर स्कूलों/कॉलेजों में विद्यार्थियों को प्रतिबंधित मांझा उपयोग न करने की शपथ दिलाने आदि के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. आमजन को केवल सूती धागे के उपयोग के लिए प्रेरित करने के लिए भी जागरूकता कार्यक्रम किए गए हैं. वहीं पशुपालन निदेशक डॉ सुरेश चन्द मीना ने कहा है कि पक्षी चिकित्सा शिविर 17 जनवरी की शाम तक संचालित किए जाएंगे. इस दौरान घायल पक्षियों के उपचार की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी.

