राजस्थान के आसमान में वर्ल्ड पॉलिटिक्स! मोदी-शाह संग उड़े ट्रंप-पुतिन

Rajasthan News: जयपुर में मकर संक्रांति पर मोदी, शाह, पुतिन और ट्रंप की आदमकद पतंगें आकर्षण का केंद्र रहेंगी.हांडीपुरा के कलाकार अब्दुल गफ्फूर द्वारा तैयार ये 5 फीट की पतंगें जलमहल के काइट फेस्टिवल में वैश्विक राजनीति का रंग बिखेरेंगी.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 07, 2026, 04:09 PM IST | Updated: Jan 07, 2026, 04:09 PM IST

राजस्थान के आसमान में वर्ल्ड पॉलिटिक्स! मोदी-शाह संग उड़े ट्रंप-पुतिन

Kite Festival Jaipur: जयपुर की मकर संक्रांति (14 जनवरी) हमेशा से अपनी भव्यता के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बार गुलाबी नगरी की फिजा में सिर्फ रंग-बिरंगे पतंग ही नहीं, बल्कि सात समंदर पार की राजनीति और वैश्विक नेतृत्व की झलक भी दिखाई देगी.जयपुर के आसमान में इस बार दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ 'पेंच' लड़ाते नजर आएंगे.

पतंग कलाकार गफ्फूर अंसारी का कमाल
हांडीपुरा के 78 वर्षीय पतंग शिल्पी अब्दुल गफ्फूर अंसारी ने अपनी कला से अंतरराष्ट्रीय सियासत को पतंगों पर उकेर दिया है. अब्दुल देश के इकलौते ऐसे कलाकार माने जाते हैं जो राजनीतिक और फिल्मी हस्तियों की शक्ल वाली जीवंत पतंगें तैयार करते हैं.

डिजाइन और तकनीक
ये पतंगें विशेष गल्फ कागज और कंप्यूटर कटआउट से तैयार की गई हैं. 4 से 5 फीट लंबी इन आदमकद पतंगों को बनाने में कपड़े का भी इस्तेमाल किया गया है, ताकि वे हवा में स्थिरता के साथ उड़ सकें. एक पतंग की लागत करीब 500 रुपये तक आती है.

पुतिन, ट्रंप और जेलेंस्की एक ही डोर पर
इस बार जयपुर के आसमान में एक अनोखा 'ग्लोबल समिट' होगा. अब्दुल ने वैश्विक हवा को भांपते हुए इन दिग्गजों की पतंगें बनाई हैं. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेन के जेलेंस्की और न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी की शक्ल वाली पतंगें मुख्य आकर्षण हैं.

भारतीय सियासत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और वसुंधरा राजे की पतंगें भी पेंच लड़ाने को तैयार हैं. इनके अलावा कई फिल्मी सितारों के चेहरे भी पतंगों पर सजे नजर आएंगे जैसे- क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा आदि.

काइट फेस्टिवल
इन खास पतंगों का प्रदर्शन जलमहल की पाल पर काइट फेस्टिवल में किया जाएगा.मुख्य आकर्षण का विषय यह है कि इन दिग्गज नेताओं की डोर किसी रणनीतिकार के नहीं, बल्कि जयपुर की आम जनता के हाथों में होगी. हांडीपुरा और रामगंज के बाजारों में इन पतंगों को देखने के लिए अभी से लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है.

जयपुर की यह पतंगबाजी संदेश दे रही है कि भले ही वैश्विक राजनीति में तनाव हो, लेकिन जयपुर की छतों पर ये सभी दिग्गज एक साथ मिलकर त्योहार की खुशियाँ बिखेरेंगे. मकर संक्रांति इस बार केवल त्योहार नहीं, बल्कि कला, राजनीति और संस्कृति का वैश्विक संगम बन गई है.

