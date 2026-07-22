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सुबह-सुबह Pet walk पर निकलने वाले सावधान, जयपुर में बिना लाइसेंस कुत्ता-बिल्ली घुमाया तो लगेगा ₹5000 का जुर्माना

Jaipur Pet Registration: जयपुर नगर निगम ने शहर में पालतू डॉग और कैट का पंजीयन 30 सितंबर 2026 तक अनिवार्य कर दिया है. तय समय के बाद बिना रजिस्ट्रेशन पाए जाने पर प्रति पालतू ₹5000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

Edited byAnsh RajReported byDeepak Goyal
Published: Jul 22, 2026, 06:59 AM|Updated: Jul 22, 2026, 06:59 AM
सुबह-सुबह Pet walk पर निकलने वाले सावधान, जयपुर में बिना लाइसेंस कुत्ता-बिल्ली घुमाया तो लगेगा ₹5000 का जुर्माना
Image Credit: Dog License JaipurSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Dog License Jaipur: जयपुर में पालतू डॉग और कैट पालने वाले लोगों के लिए नगर निगम ने नए नियम लागू कर दिए हैं. अब शहर में कोई भी व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन के डॉग या कैट नहीं पाल सकेगा. जयपुर नगर निगम ने 30 सितंबर 2026 तक सभी पालतू श्वानों और बिल्लियों का पंजीयन अनिवार्य कर दिया है. निर्धारित समय सीमा के बाद यदि कोई पालतू पशु बिना रजिस्ट्रेशन के पाया जाता है तो उसके मालिक पर प्रति पालतू ₹5000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा. नगर निगम का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों पर आर्थिक बोझ डालना नहीं, बल्कि शहर में पालतू पशुओं का व्यवस्थित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना और रेबीज जैसी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना है.

हर पालतू जानवर का बनेगा डिजिटल रिकॉर्ड

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नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा के अनुसार, शहर के सभी पालतू डॉग और कैट का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा. इसके लिए जल्द ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू किया जाएगा, जहां लोग घर बैठे अपने पालतू पशु का पंजीयन करा सकेंगे. इस डिजिटल रिकॉर्ड से रेबीज नियंत्रण, वैक्सीनेशन की निगरानी और पालतू पशुओं की पहचान आसान होगी. साथ ही जिम्मेदार पेट ओनरशिप को भी बढ़ावा मिलेगा.

पेट शॉप और ब्रीडर्स के लिए भी सख्त नियम

नगर निगम ने केवल पालतू पशु मालिकों के लिए ही नहीं, बल्कि पेट शॉप, डॉग और कैट ब्रीडर्स तथा केनल संचालकों के लिए भी नए नियम लागू किए हैं. अब सभी को एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया (AWBI) में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा. बिना नगर निगम के रजिस्ट्रेशन के कोई भी डॉग या कैट खरीदार को नहीं सौंपा जा सकेगा. यदि तीन माह से कम उम्र के पपी या बिल्ली के बच्चे की बिक्री की जाती है तो खरीदार से रेबीज वैक्सीनेशन कराने का शपथ-पत्र लेना भी जरूरी होगा.

रजिस्ट्रेशन शुल्क और अन्य प्रावधान

नगर निगम ने नए रजिस्ट्रेशन के लिए ₹1000 (जीएसटी अतिरिक्त) और लाइसेंस नवीनीकरण के लिए ₹500 (जीएसटी अतिरिक्त) शुल्क निर्धारित किया है. यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर ₹2000 तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा यदि किसी पालतू श्वान को निगम द्वारा पकड़ लिया जाता है तो उसके रखरखाव के लिए ₹100 प्रतिदिन का शुल्क भी मालिक को देना होगा.

2 अगस्त को होगा मेगा पेट कार्निवल

रजिस्ट्रेशन अभियान को जनभागीदारी से जोड़ने के लिए जयपुर नगर निगम 2 अगस्त को फ्रेंडशिप डे के अवसर पर दुर्गापुरा स्थित आईडीबी परिसर के पास सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मेगा "पेट कार्निवल" आयोजित करेगा. यहां लोगों को ऑन-द-स्पॉट लाइसेंस, मुफ्त रेबीज वैक्सीनेशन, हेल्थ चेकअप, डी-वर्मिंग, माइक्रोचिपिंग, KCI रजिस्ट्रेशन, इंडी डॉग और पपी एडॉप्शन, फ्री नेम टैग जैसी कई सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी. आयोजन के दौरान सबसे बड़े "डॉग पिज्जा" का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास भी किया जाएगा, जो इस कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहेगा.

रजिस्ट्रेशन के लिए ये दस्तावेज होंगे जरूरी

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि पंजीयन के लिए पालतू पशु की पासपोर्ट साइज फोटो, मालिक की फोटो, रेबीज वैक्सीनेशन कार्ड और पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा. अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान के जरिए जयपुर को अधिक सुरक्षित, स्वच्छ और जिम्मेदार पेट-फ्रेंडली शहर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है. इसलिए सभी पेट ओनर्स से समय रहते अपने डॉग और कैट का रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की गई है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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