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जयपुर में 'नई नवेली दुल्हन के अपहरण' का हाई-वोल्टेज ड्रामा, जांच में निकली प्रेम कहानी, महिला बोली- मैंने खुद बनाई थी पूरी प्लानिंग

Jaipur News: जयपुर के मालपुरा गेट बस स्टैंड पर नई नवेली दुल्हन के कथित अपहरण का मामला जांच में पलट गया. पुलिस के अनुसार महिला ने बताया कि वह अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ गई थी. अब पुलिस उसके बयान और दोनों पक्षों के दावों के आधार पर कानूनी कार्रवाई कर रही है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAshutosh Sharma
Published: Jul 10, 2026, 05:27 PM|Updated: Jul 10, 2026, 05:27 PM
जयपुर में 'नई नवेली दुल्हन के अपहरण' का हाई-वोल्टेज ड्रामा, जांच में निकली प्रेम कहानी, महिला बोली- मैंने खुद बनाई थी पूरी प्लानिंग
Image Credit: FileSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: राजधानी जयपुर में पति की आंखों के सामने नई नवेली दुल्हन के कथित अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया. मालपुरा गेट बस स्टैंड पर कार सवार बदमाश महिला को जबरन अपने साथ ले गए. पत्नी को बचाने की कोशिश में पति की दो आरोपियों से हाथापाई भी हुई. मौके पर मौजूद लोगों ने दो युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. शुरुआती तौर पर मामला अपहरण का लगा, लेकिन कुछ ही घंटों बाद जांच में पूरी कहानी पलट गई.


पुलिस के अनुसार, 28 वर्षीय युवक ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी शादी अप्रैल 2026 में अजमेर निवासी युवती से हुई थी. शादी के बाद युवती अपने पीहर में ही रह रही थी. 7 जुलाई को वह पहली बार पत्नी को लेकर अजमेर से जयपुर आ रहा था. सुबह करीब 9 बजे रोडवेज बस से दोनों मालपुरा गेट बस स्टैंड पर उतरे और कैब का इंतजार करने लगे.

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शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार 2 युवक
इसी दौरान एक कार तेज रफ्तार से उनके सामने आकर रुकी. कार में सवार चार लोगों में से दो नीचे उतरे और महिला को पकड़कर जबरन कार में बैठा लिया. पत्नी को ले जाते देख पति ने विरोध किया और दोनों युवकों से भिड़ गया. इसी बीच कार महिला को लेकर मौके से फरार हो गई. शोर सुनकर आसपास के लोग एकत्र हो गए और हाथापाई कर रहे दो युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. पति की शिकायत पर पुलिस ने महिला के अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. वहीं पकड़े गए दोनों आरोपियों को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया.


हालांकि, पुलिस की तलाश के दौरान कुछ समय बाद कथित अपहृत महिला खुद थाने पहुंच गई. उसने पुलिस को बताया कि उसका अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि वह अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ गई थी और पूरी घटना की योजना उसी ने बनाई थी.

परिजनों ने युवती को घर में कैद कर दिया
जांच में सामने आया कि युवती का पिछले चार-पांच वर्षों से एक युवक के साथ प्रेम संबंध था. दोनों ने आर्य समाज में विवाह भी कर लिया था. इसकी जानकारी मिलने पर परिजनों ने युवती को घर में कैद कर दिया और अप्रैल 2026 में उसकी इच्छा के विरुद्ध दूसरे युवक से शादी करा दी. शादी के बाद भी वह ससुराल नहीं गई और पीहर में ही रह रही थी.


पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि शादी के कुछ दिन बाद युवती घर से भाग गई थी. उस समय अजमेर में उसकी गुमशुदगी दर्ज हुई थी. करीब 45 दिन बाद पुलिस ने उसे जोधपुर से बरामद किया, जिसके बाद परिजनों ने दोबारा उसे अपने पास रख लिया और पति के साथ भेजने का दबाव बनाने लगे.

पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही
बताया जा रहा है कि जयपुर भेजे जाने से पहले युवती को अपनी मामी का मोबाइल मिल गया. उसने अपने प्रेमी को फोन कर पूरी जानकारी दी और मालपुरा गेट बस स्टैंड पर पहुंचने का समय बताया. दोनों ने पहले से योजना बनाई कि प्रेमी कार लेकर वहां पहुंचेगा और उसे अपने साथ ले जाएगा. योजना के मुताबिक महिला कार में बैठकर चली गई, जबकि उसके साथ आए दो सहयोगी लोगों के हत्थे चढ़ गए.


फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. महिला के बयान, उसके पहले विवाह, कथित प्रेम संबंध और दोनों पक्षों के दावों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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