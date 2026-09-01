/घर से निकले अच्छे भले, सरकारी नर्सरी में मिला शव, पास में पड़ा था चाकू, पढ़ें जयपुर का खौफनाक मामला

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Jaipur News: जयपुर के मालवीय नगर इलाके में सोमवार सुबह सरकारी नर्सरी के अंदर 46 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया. शव लहूलुहान हालत में मिला और उसके पास चाकू भी पड़ा था. सूचना मिलने पर मालवीय नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू की. मृतक की पहचान मॉडल टाउन-ए, मालवीय नगर निवासी सुरेंद्र कुमार मीणा के रूप में हुई है.
रविवार शाम घर से निकले थे सुरेंद्र
पुलिस के अनुसार सुरेंद्र कुमार मीणा पिछले करीब छह महीने से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी इलाज करा रहे थे. रविवार शाम करीब पौने सात बजे वह बिना बताए घर से निकल गए थे. इसके बाद वह वापस नहीं लौटे.
परिजनों ने सुरेंद्र की काफी तलाश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका. सोमवार सुबह करीब सात बजे सरकारी नर्सरी के अंदर उनका शव मिला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और टीम मौके पर पहुंची.
घटनास्थल पर मिला चाकू, FSL ने जुटाए साक्ष्य
मौके पर शव के पास चाकू मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल को जांच के दायरे में लिया. पुलिस ने FSL टीम को भी बुलाया. टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए, ताकि मौत की परिस्थितियों की जांच की जा सके.
इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जयपुरिया अस्पताल की मॉर्च्युरी भेज दिया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आने की उम्मीद है.
शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका
पुलिस की प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. घटनास्थल पर किसी तरह के संघर्ष के निशान नहीं मिले हैं. हालांकि पुलिस ने अभी किसी दूसरी संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट, FSL जांच और घटनास्थल से मिले अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की आगे जांच करेगी.
घर से नर्सरी तक कैसे पहुंचे, जांच जारी
पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि सुरेंद्र घर से किस परिस्थिति में निकले थे और सरकारी नर्सरी तक कैसे पहुंचे. यह भी जांच का हिस्सा है कि वह वहां अकेले पहुंचे थे या उनके साथ कोई और व्यक्ति था.
घटनाक्रम की पूरी कड़ी सामने लाने के लिए पुलिस आसपास के क्षेत्र और उपलब्ध CCTV फुटेज की भी जांच कर सकती है. फिलहाल मालवीय नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है.
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