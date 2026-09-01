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घर से निकले अच्छे भले, सरकारी नर्सरी में मिला शव, पास में पड़ा था चाकू, पढ़ें जयपुर का खौफनाक मामला

Jaipur News: जयपुर के मालवीय नगर में सरकारी नर्सरी के अंदर 46 वर्षीय सुरेंद्र कुमार मीणा का लहूलुहान शव मिला. पास में चाकू पड़ा था. पुलिस प्रथमदृष्टया आत्महत्या की आशंका जता रही है. FSL जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की वजह साफ होगी.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Vishnu Prakash Sharma
Published:Sep 01, 2026, 07:37 AM IST | Updated:Sep 01, 2026, 07:37 AM IST
घर से निकले अच्छे भले, सरकारी नर्सरी में मिला शव, पास में पड़ा था चाकू, पढ़ें जयपुर का खौफनाक मामला
Image Credit: मृतक सुरेंद्र कुमार मीणा.

Jaipur News: जयपुर के मालवीय नगर इलाके में सोमवार सुबह सरकारी नर्सरी के अंदर 46 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया. शव लहूलुहान हालत में मिला और उसके पास चाकू भी पड़ा था. सूचना मिलने पर मालवीय नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू की. मृतक की पहचान मॉडल टाउन-ए, मालवीय नगर निवासी सुरेंद्र कुमार मीणा के रूप में हुई है.

रविवार शाम घर से निकले थे सुरेंद्र

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पुलिस के अनुसार सुरेंद्र कुमार मीणा पिछले करीब छह महीने से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी इलाज करा रहे थे. रविवार शाम करीब पौने सात बजे वह बिना बताए घर से निकल गए थे. इसके बाद वह वापस नहीं लौटे.

परिजनों ने सुरेंद्र की काफी तलाश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका. सोमवार सुबह करीब सात बजे सरकारी नर्सरी के अंदर उनका शव मिला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और टीम मौके पर पहुंची.

घटनास्थल पर मिला चाकू, FSL ने जुटाए साक्ष्य

मौके पर शव के पास चाकू मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल को जांच के दायरे में लिया. पुलिस ने FSL टीम को भी बुलाया. टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए, ताकि मौत की परिस्थितियों की जांच की जा सके.

इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जयपुरिया अस्पताल की मॉर्च्युरी भेज दिया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आने की उम्मीद है.

शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका
पुलिस की प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. घटनास्थल पर किसी तरह के संघर्ष के निशान नहीं मिले हैं. हालांकि पुलिस ने अभी किसी दूसरी संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट, FSL जांच और घटनास्थल से मिले अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की आगे जांच करेगी.

घर से नर्सरी तक कैसे पहुंचे, जांच जारी
पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि सुरेंद्र घर से किस परिस्थिति में निकले थे और सरकारी नर्सरी तक कैसे पहुंचे. यह भी जांच का हिस्सा है कि वह वहां अकेले पहुंचे थे या उनके साथ कोई और व्यक्ति था.

घटनाक्रम की पूरी कड़ी सामने लाने के लिए पुलिस आसपास के क्षेत्र और उपलब्ध CCTV फुटेज की भी जांच कर सकती है. फिलहाल मालवीय नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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